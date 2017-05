Synagoge annulliert Noa-Konzert

MICHIGAN

8. Mai 2017

Rechtsgerichtete Proteste führten zur Ausladung der prominenten israelischen Sängerin.

Achinoam Nini, die jemenitisch-israelische Sängerin, die vor allem in den USA unter dem Namen Noa bekannt ist, muss zur Kenntnis nehmen, dass ihr überzeugtes Eintreten für die Zweistaatenlösung und für einen Kompromisfrieden mit den Palästinensern ihr nicht nur Freunde beschert. So wurde jetzt ein auf den 18. Mai angesetztes Konzert in der Synagoge Adat Shalom in Farmington Hills in der Gegend von Detroit wegen Protesten rechtgerichteter jüdischer Kreise abgesagt. «Einige glaubhafte Drohungen mit Protesten und Demonstrationen waren als Reaktion auf das Erscheinen von Achinoam Nini in der Synagoge Adat Shalom geplant», hiess es in einem Brief der Gemeinde an ihre Mitglieder, in dem die Annullierung des Auftritts der prominenten Sängerin («zur Wahrung der Sicherheit unserer Gemeinde und der Künstler») begründet wurde. Noa, die seit 1994 mindestens sechs Mal in der Region von Detroit aufgetreten war, ist eine ausgesprochene Befürworterin der israelisch-arabischen Koexistenz. Sie unterstützt auch die israelischen NGOs, welche die IDF und die israelischen Aktionen in der Westbank kritisieren. Die Annullierung ihres Konzerts habe sie, wie sie erklärte, «traurig und empört» gemacht. «Ich habe aber keine Angst», betonte sie. «Furcht und Schweigen stehen im Weg von Demokratie, Gleichberechtigung, Frieden und unserem jüdischen Wert, bei den Schwachen unter uns zu stehen.» - Gegen Ende Mai wird Noa in Deal, New Jersey, und Philadelphia auftreten. [TA]