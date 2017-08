Chabad-Synagoge will Baugesuch erneut stellen

SYDNEY

14. August 2017

Erster Anlauf scheiterte an Angst vor Terroranschlägen.



Aktivisten der Chabad-Gemeinde «Friend of Refugees of Eastern Europe (FREE)» wollen ihr Baugesuch für ein neues Synagogengebäude den Behörden erneut vorlegen, nachdem ein erstes Gesuch aus Angst blockiet worden ist, das Haus könnte Ziel terroristischer Gewalt werden. Vertreter der Gemeinde kamen mit dem Waverly-Rat von Sydney zusammen, um das geplante Synagogen- und Wohnungsprojekt unweit des beliebten Bondi-Strands erneut zu diskutieren. Letzte Woche hatte die Gemeinde internationale Schlagzeilen gemacht, als ein Einzonungs-Gericht den Beschluss des Rats guthiess, dem Bau der Synagoge in Waverly, einem Vorort von Sydney zu opponieren, da das Projekt Ziel einer Terrorattacke werden könnte. Jüdische Persönlichkeiten bezeichneten den Beschluss als antisemitisch, während der Rat von Waverley behauptete, FREE selber habe Sicherheitsfragen nicht adäquat behandelt, obwohl die Gemeinde diese in ihrem eigenen Gesuch erwähnt hätte. Nach dem letzten Treffen gab FREE bekannt, sie werde Pläne für eine neue Entwicklungsbewilligung für eine Synagoge in Bondi einreichen. Gemeinde und Rat kamen gemeinsam überein, dass ein vorgeschlagener «Wochenendprotest» unproduktiv sei. – Ein neues Gesuch könnte nicht vor anfangs Dezember bearbeitet werden. Während des Treffens, das mit einem seitens der Vertreter von Chabad rezitierten Gebet begann, bekräftigen die anwesenden Rabbiner das Einstehen des Rats von Waverley für die jüdische Gemeinde. Im Rahmen des neuen Gesuchs will FREE nach eigenen Angaben eine revidierte Beurteilung der Sicherheitslage unterbreiten. [TA]