AGNÈS WYLER

Valerie Wendenburg, 31. März 2017

Die Arbeiten der Schweizer Künstlerin Agnès Wyler wurden in diesem Jahr für die Ausstellung Swiss Art Awards, die im Rahmen der Art Basel im Juni stattfinden wird, ausgewählt. Die Eidgenössische Kunstkommission hat 45 Teilnehmende für die zweite Runde der Schweizer Kunstpreise 2017 ausgewählt – die Künstlerinnen und Künstler werden spezielle Präsentationen für die Ausstellung erarbeiten. Diese Arbeiten bilden die Grundlage für die Entscheidungen der Jury und die Auswahl der Gewinner. Agnès Wyler studierte Philosophie an der Universität in Lausanne und Kunst an der School of the Museum of Fine Arts in Boston. Sie arbeitet mit Serien, in denen sie regelmässig die Welt und die Realität hinterfragt und ihre Kunst auf diese Weise zu einem Instrument des kritischen Denkens macht. Wyler lebt und arbeitet in Zürich, ihre Werke wurden seit 1988 international und national in verschiedenen Museen und Galerien ausgestellt, so auch im Haus Konstruktiv oder dem Helmhaus in Zürich. Sie unterrichtete an der F+F Schule für Kunst

und Mediendesign in Zürich und in anderen Institutionen im Ausland. Ihre jüngste Schau unter dem Titel «Zwischenräume» ist aktuell noch bis zum 6. April im 9a am Stauf-facherplatz in Bern zu sehen.

Eröffnung und Preisverleihung: Montag, 12. Juni. Ausstellung: 13.–18. Juni, Halle 3, Messe Basel. www.swissartawards.ch