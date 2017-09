Superstar der Psychoanalyse

GEBURTSTAG

Katja Behling, 1. September 2017

Mit Otto Kernberg wird ein international gefragter Experte und neben Sigmund Freud der «berühmteste Psychoanalytiker der Welt» 90 Jahre alt.



Als Otto Kernberg am 10. September 1928 in Wien zur Welt kam, praktizierte Sigmund Freud noch in der Wiener Berggasse. Nun, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, finden sich auf Youtube Videos, in denen der in New York lebende Professor Einblicke in dieses Wissensgebiet gibt. Dazwischen liegt eine über ein halbes Jahrhundert umspannende Karriere, die Kernberg zum international gefragten Experten und bekanntesten Psychoanalytiker der Welt machte; kaum ein grosser Psychotherapie-Kongress, der sich nicht gern mit seinem Namen schmückte. Kernbergs Spezialgebiet ist der (pathologische) Narzissmus, er hat zudem eine übertragungsbasierte Methode zur Behandlung von Borderline-Störungen entwickelt und, indem er die Objektbeziehungstheorie weiterentwickelte, die Qualität frühkindlicher Beziehung und Bindung als grundlegend für die Persönlichkeitsentwicklung herausgearbeitet. Kernberg schrieb mehr als drei Dutzend Bücher, in denen er sich den Zusammenhängen von «Hass, Wut, Gewalt und Narzissmus» widmete oder die Zusammenhänge von «Liebe und Aggression» erforschte. Aggression und Hass hat er selbst in jungen Jahren kennengelernt, als er mit seiner Familie den «Anschluss» Österreichs erlebte.

Forschen, schreiben, lehren

Geboren in Wien, verliess Otto Friedmann Kernberg, Sohn eines überzeugten Monarchisten, mit seinen Eltern als Zehnjähriger Österreich – die ihm von seinem Vater vorgelebte Liebe zur Architektur, Musik und Kultur der Kaiserstadt und seine positive Einstellung zu Wien und seiner Kultur und Sprache bewahrte sich Otto Kernberg auch im Exil. Über Italien gelangte er 1939 nach Chile, wo er seine schulische Ausbildung absolvierte, an der University of Chile School of Medicine studierte, sich auf Psychiatrie spezialisierte und eine Ausbildung zum Psychoanalytiker machte. Anfang der 1960er-Jahre ging Kernberg in die USA, arbeitete an der berühmten Menninger Clinic in Topeka, zog dann nach New York, wo er in den 1980er-Jahren Professor an der Columbia-Universität, danach an der Cornell-Universität wurde.

Arbeit mit schwierigen Patienten

Er verlegte sich auf die Arbeit mit «schwierigsten» – etwa suizidgefährdeten oder an Psychose erkrankten – Patienten und vereinte (nicht unumstritten) bisher polare Richtungen der Psychoanalyse, deren jeweilige Vertreter einander in den Jahrzehnten nach Freud mitunter erbittert bekämpft hatten. Wie kaum ein anderer Psychoanalytiker wusste er, theoretische Abstraktion mit klinischer Sachlichkeit und gesellschaftlicher Relevanz zu verbinden. Mit seinem viel zitierten Buch «Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations» (1998), in dem er über Persönlichkeitsmerkmale von Führungspersönlichkeiten schrieb, besetzte Kernberg, der bis 2001 als Präsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung an der Spitze seiner Zunft stand, auch ein Thema der modernen Arbeitswelt. In den letzten Jahren befasste er sich als Autor unter anderem mit «Alter und Persönlichkeitsstörungen» und mit dem Thema Liebesbeziehungen und Partnerschaftskonflikte. Diesem Aspekt widmete er auch seine Anna-Freud-Vorlesung. Er hielt sie 2015, an der Medizinischen Universität Wien, der Stadt der Psychoanalyse, seiner Geburtsstadt. 