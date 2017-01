Supermarktkette entschuldigt sich wegen «falscher» Etikettierung

FRANKREICH

9. Januar 2017

EU-Vorschriften werden nur teilweise beachtet.

Die französische Supermarktkette Auchan entschuldigte sich für die Verwendung von Etiketten auf verschiedenen Fruchtsorten, auf denen es hiess «Hergestellt in israelischen Siedlungen». Die Etiketten erschienen in dem zur Kette gehörenden Laden im Pariser Vorort Kremlin-Bicetre und waren, wie es hiess, der «Irrtum» eines Angestellten, wie ein Sprecher der Kette dem Nationalen Büro für Wachsamkeit gegen Antisemitismus (BNVCA) erklärte. Das BNCVA befragte den Laden zusammen mit Bernard Musicant, einem Aktivisten für die pro-israelische Gruppe Urgency Collective bezüglich der Etiketten. Das berichtete die Zeitung «Actualité Juive». Im November hatte das Generaldirektorat für Wettbewerb, Konsum und Betrugsverhinderung des französischen Wirtschaftsministeriums ein Zirkular publiziert, das Wiederverkäufer aufforderte, das Wort «colonies» für Siedlungen zu benutzen, um Güter zu spezifizieren, die von israelischen Siedlungen des Golans, der Westbank und aus Ostjerusalem stammen. 2015 hatte die Europäische Kommission verbindliche Reglemente für solche Etiketten veröffentlicht. Allerdings unternimmt die Kommission bis jetzt nichts gegen Länder, die sich nicht an das Reglement halten, und es wurden bis jetzt auch keine Klagen vorgebracht gegen Läden, die sich weigern, das Reglement zu befolgen. Die wichtigsten Supermärkte in Frankreich benutzen keine speziellen Etiketten für Güter aus Siedlungen. Einige europäischen Staaten wie Grossbritannien, Dänemark und Belgien wenden das Reglement an. Israel und die den Staat vertretenden Anwälte bezeichnen die Etikettierung als diskriminierend, während die EU der Meinung ist, es gehe hier um das Recht des Konsumenten, exakte Informationen über Produkte zu erhalten. [TA]