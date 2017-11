STANDPUNKT

Charles E. Ritterband, 3. November 2017

Kurz hat sein auf den Wahlplakaten verkündetes Versprechen gehalten: Es bewegt sich was. Aber was? Das fragt sich hier jeder.

Manchmal – das erleichtert uns Kommentatoren mitunter die Arbeit– produziert der Zufall die besten Pointen. So auch hier, gleich um die Ecke von meiner Wohnung, an der Taubstummengasse in Wien: Hing da noch bis vor kurzem ein türkisfarbenes Riesenplakat mit der Aufschrift «Diesmal Kurz. Damit sich was bewegt!», so wurde dieses jetzt bei Nacht und Nebel mit einem anderen Poster überklebt. Es ist feuerrot und wirbt für den mehrstöckigen, fetttriefenden Hamburger einer be-kannten Fastfood-Kette mit dem Slogan «Super-kombi». Menetekel – die sprichwörtliche Schrift an der Wand. Die sich jetzt unaufhaltsam anbahnende Regierungskoalition zwischen dem jugendlichen Chef der nunmehr «türkisblauen» ÖVP (Volkspartei) und künftigen Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem Chef der «blauen» rechts-populistisch-rechtsextremen FPÖ (Freiheitliche), Heinz-Christian Strache. Türkisblau als «Superkombi» für Österreich?

Kurz hat sein auf den Wahlplakaten verkündetes Versprechen gehalten: Es bewegt sich was. Aber was? Das fragt sich hier jeder. Kurz hat zugegebenermassen schon einiges bewegt: die miefige, verschlafene ÖVP nämlich. Ob sich diese, abgesehen von der Umfärbung von der tristen Parteifarbe Schwarz (in Anspielung auf die Farbe des Klerus als tief katholische Partei) auf das jugendlich-frische Türkis im Handumdrehen wirklich nachhaltig verändert hat, ist abzuwarten. Wahrscheinlich verharrte die geriatrische ÖVP einfach bis zu den Wahlen in Schreckstarre und dachte, lasst den jungen sympathischen Kurz mal machen – schlimmer als es ist, kann es auch nicht mehr werden. Kurz hat in der Tat geliefert – einen fulminanten Wahlsieg nämlich. Er hat die von ihm gleichsam im Handstreich übernommene ÖVP von einem hoffnungslosen dritten Rang auf den ersten Platz katapultiert und sie, anstelle der Sozialdemoraten (SPÖ), zur Kanzlerpartei gemacht.

Nur: Was fängt er jetzt damit an? Dass er sich die FPÖ als Koalitionspartner in die Regierung holen würde, war vorauszusehen – und diese Kombination ist auch, wenn man das Wahlergebnis vom 15. Oktober betrachtet, demokratisch klar legitimiert und, dank der gemeinsamen Mehrheit von 113 aus 183 Nationalratsmandaten solide fundiert. Österreich erhält also nunmehr eine rechtskonservative Regierung. Damit müssen wir die nächsten Jahre leben. Die autokratischen Tendenzen des Sebastian Kurz mögen bis jetzt wirkungsvoll und sympathisch präsentiert worden sein – was die Zukunft bringt, vor allem mit dem hinlänglich bekannten Partner FPÖ an der Hand, lässt uns allerdings Schlimmes ahnen. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass die türkis-blaue Koalition jederzeit die wohl wenig abgeneigten Neos an Bord holen könnte – und sich damit, nicht anders als der autokra- tisch regierende Viktor Orbán im Nachbarland Ungarn, eine knappe Zweidrittelmehrheit zwecks Verfassungsänderungen, ja Verfassungsbeschlüssen beschaffen kann.

Österreich wird also künftig, vielleicht noch vor den Festtagen, von einer rechtskonservativen Regierung beherrscht werden, die an die Stelle der zwar notorisch stagnierenden, aber zumindest einigermassen breit angelegten rot-schwarzen «grossen» Koalition tritt. Mit seinem künftigen rechtsgerichteten Koalitionspartner wird sich Sebastian Kurz (bei aller politischen Übereinstimmung) Probleme aufladen, auf die er gerne verzichten möchte. Zwar haben die Freiheitlichen unter Strache die Taktik ihres letztjährigen Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer befolgt und Kreide gefressen, sie haben die scharfen Töne von einst durch Schalmeienklänge ersetzt («Fairnes» war ihr Wahlkampf-Schlagwort – wer könnte da etwas dagegenhalten?), aber sie sind immer noch Mitglied der Anti-EU-Fraktion von Marine Le Pen, und die gehässige Anti-EU-Rhetorik der FPÖ ist längst nicht vergessen. Zwar wird die EU angesichts der Brandherde Brexit und Katalonien sowie angesichts der rechtsautoritären Entwicklungen in Polen und Ungarn im Gegensatz zur ersten «schwarz-blauen» Koalition unter Wolfgang Schüssel und Jörg Haider nicht im Traum an Proteste oder gar eine Neuauflage der peinlichen Boykottmassahmen gegen Österreich denken. Aber für einen Kanzler Kurz, der in einem Jahr sein Land in die EU-Präsidentschaft zu führen hat, müssen Bundesgenossen vom Schlag der FPÖ unangenehm bis peinlich sein. Zumal, wie nicht nur die «New York Times» feststellt, sein Regierungspartner einer Partei wäre, «die von Ex-Nazis gegründet wurde». Und, wäre hinzufügen, deren Funktionäre auch heute noch mit schöner Regelmässigkeit braune Rülpser von sich geben, die Übelkeit erregen. Das würde für Österreich als turnusmässiges EU-Vorsitzland keinen guten Eindruck machen in Europa, und genauso wenig im Rest der Welt.

Wie die Österreicher so entspannt bleiben, angesichts dieser Perspektiven, verstehe ich offen gestanden nicht ganz. Und noch weniger, wie 25 Prozent der österreichischen Wähler eine Partei an die Macht bringen können, deren Parlamentarier zu 41 Prozent aus schlagenden deutschnationalen Burschenschaftern mit unverhüllten Nazi-Sympathien und nur notdürftig unterdrückten antisemitischen Traditionen besteht – eine Partei, bei der Frauen krass unterrepräsentiert sind. Die NS-Zeit liegt zwar mittlerweile einige Jahrzehnte, das Desaster der letzten schwarz-blauen Regierung (Februar 2000 bis April 2005) mit ihren teils völlig inkompetenten, teils hoffnungslos korrupten Jungpolitikern frisch aus den Kärntner Bräunungsstudios liegt hingegen erst 17 Jahre zurück. Nicht wenige Österreicher pflegen ihre Gedächtnislücken gemüts- und liebevoll. Das allseits beliebte «Schnapserl», der österreichische Zaubertrank gegen das unangenehme Erinnern und für das rasche Vergessen, füllt diese Lücken allemal.

Charles E. Ritterband ist langjähriger Auslandskorrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Jerusalem, Washington, London, Buenos Aires und Wien.