Sukkot-Szenarien und Dionysos-Riten

SUKKOT

RENÉ BLOCH, 4. Oktober 2017

Sukkot hatte in der jüdischen Antike eine starke Präsenz und galt teilweise als der wichtigste jüdische Feiertag – ein Blick in die Geschichte.

Hätte man in der Antike unter den jüdischen Gemeinden nach dem wichtigsten Feiertag gefragt, die Wahl wäre wohl vielerorts auf

Sukkot, das Laubhüttenfest, gefallen. Und hätte man gleichzeitig in der nicht jüdischen Bevölkerung eine Studie zu den Kenntnissen jüdischer Feiertage gemacht, Sukkot hätte – neben dem wöchentlichen Schabbat – womöglich auch da das Rennen gemacht. Während Sukkot heute für viele Juden, zumindest ausserhalb der Orthodoxie, nicht viel mehr als das «Fest danach» (nach den hohen Feiertagen) ist, hatte es in der jüdischen Antike eine starke Präsenz. Darauf deutet nur schon der Umstand hin, dass man auf das Laubhüttenfest schlicht mit «das Fest» («hechag») verweisen konnte.



Der jüdische Gott und Dionysos

Für den antiken, nicht jüdischen Beobachter sind es vor allem die «dionysischen» Prozessionen mit hohen Feststräussen, die verwundern, aber auch an eigene Riten erinnern. Plutarch, ein griechisch schreibender Philosoph und Universalgelehrter aus dem böotischen Chaironeia (1./2. Jahrhundert d. Z.), inszeniert in seinen «Tischgesprächen» einen Dialog, in dem die Teilnehmer eines Symposiums über verschiedene jüdische Bräuche debattieren. Ist das jüdische Schweinetabu nun eigentlich Folge von Verehrung oder Verachtung dieses Tiers? Und wer ist eigentlich der Gott der Juden? Im Zusammenhang mit dieser Frage verweist einer der Symposianten, der Athener Moiragenes, auf Parallelen zwischen dem jüdischen Gott und Dionysos, dem griechischen Gott des Weins, der Ekstase und generell des Draussen, und verweist auf das jüdische Laubhüttenfest: «Das grösste und heiligste Fest der Juden entspricht bezüglich Zeit und Form Dionysos. Denn das sogenannte ‹Fasten› begehen sie am Höhepunkt der Weinlese: Sie stellen Tische mit allerlei Obst in Zelten und Hütten auf, die mehrheitlich aus Weinreben und Efeu geflochten sind. Und den ersten Tag des Festes nennen sie ‹Hütte›. Einige Tage später begehen sie ein anderes Fest, das sie nicht nur andeutungsweise, sondern explizit nach Dionysos benennen. Das Fest ist bei ihnen eine Art Baumzweig- und Thyrsosprozession: Den Thyrsos tragend treten sie in das Heiligtum ein. Was sie da drin machen, wissen wir allerdings nicht. Es ist aber wahrscheinlich, dass sie Dionysisches treiben: Denn mit kleinen Trompeten rufen sie ihren Gott an, so wie die Argeier (Bewohner von Argos) an ihren Dionysien. Andere schreiten mit Harfenspiel voran. Diese nennen sie selbst Leviten, eine Bezeichnung, die entweder von ‹Lysios› (‹Erlöser›) oder, wahrscheinlicher, von ‹Euios› (Anm. d. Redaktion: beides Beinamen des Dionysos) kommt.» Moiragenes weitet die Parallele zu Dionysos anschliessend noch aus: Auch der Sabbat könne als ein dionysischer Festtag verstanden werden. Denn am Schabbat würden die Juden sich gegenseitig ermuntern, viel Wein zu trinken («und wenn sie etwas Wichtiges davon abhält, haben sie doch den Brauch, wenigstens etwas unvermischten Wein zu kosten»).



Parallelen in der Mischna

Die Stelle Plutarchs ist hoch interessant. Manches deckt sich offensichtlich mit jüdischen Quellen, anderes scheint auf Missverständnisse zurückzugehen: Beim Verweis auf das Laubhüttenfest als «Fasttag» könnten Kenntnisse von Jom Kippur mitschwingen (auch der Schabbat galt seltsamerweise manchen antiken Autoren als Fasttag). Auch die Aufteilung des Festes mutet etwas seltsam an (mit dem Fest, das «einige Tage später» begangen wird, könnte Hoschana Rabba gemeint sein). Insgesamt liegt diese 2000 Jahre alte Beschreibung des Sukkot-Festes bei Plutarch, der

im Übrigen auch als Apollo-Priester in Delphi gewirkt hat, nicht gar so weit weg von antiken jüdischen Beschreibungen wie auch den heutigen Bräuchen. Im Zentrum von Sukkot stehen Hütten, die dem Fest den Namen gegeben haben. Plutarch bietet natürlich keine detaillierte Halacha, aber seine Beschreibung der Sukka hat durchaus Parallelen in der Mischna (Sukka I.4 benutzt für Efeu dasselbe griechische Wort wie Plutarch: «hakkissos»). Von Trompeten und Harfen, gespielt von Leviten, handelt ebenfalls der Mischna-Traktat zu Sukkot (Sukka V.4).



Römische und jüdische Riten

Den antiken paganen Beobachter erinnerte das ganze Sukkot-Szenario an Dionysos-Riten. Plutarch ist nicht der einzige Beleg für einen solchen Eindruck. Ein Zeitgenosse, der römische Historiker Tacitus (kein Freund der Juden), kennt den Vergleich zwischen Sukkot und Dionysos, stellt aber jede Parallele zwischen römischen und jüdischen Riten in Abrede (Hist. 5.5: «Die Bräuche stimmen in keiner Art und Weise überein»). Sukkot, das einzige Fest im jüdischen Kalender, an dem Materielles öffentlich sichtbar im Zentrum steht, lud zu «religionswissenschaftlichen» Vergleichen ein. Vor allem die Prozession mit dem Lulaw, dem Feststrauss, wirkte auf Aussenstehende wie ein dionysischer Brauch. Der Lulaw wurde mit dem Thyrsos verglichen: einem Stab mit Efeu oder Weinblättern an der Spitze, der zu den festen Attributen von Dionysos und seinem Umfeld (Mänaden, Satyrn) gehörte. Das fröhliche Sukkotfest («seman simchatenu»), an dem man gleichsam mit Pauken und Trompeten (zumindest zu Tempelzeiten, aber vielleicht auch noch später) den Lulaw hoch haltend prozessierte, erinnerte an das ausgelassene Treiben im Dionysos-Kult. Der Thyrsos, in der Forschung oft als phallisches Fruchtbarkeitssymbol verstanden, wurde im griechischen Kult auch von Priestern des Dionysos getragen. Bemerkenswerterweise benutzen auch jüdisch-hellenistische Autoren wie Flavius Josephus (Ant. 13.372) ohne Zögern das griechische Wort «thyrsos» für den hebräischen Lulaw. Damit setzt Josephus Sukkot keineswegs mit dionysischen Riten gleich. Aber die Parallelen zwischen dem Kult des griechischen Weingotts und dem von Efeu und Wein umrankten Sukkotfest dürften auch auf jüdischer Seite zur Kenntnis genommen worden sein.

Wie wichtig Sukkot für die Juden in griechisch-römischer Zeit war, lässt sich an einer Reihe von Indizien ablesen. Das Jubiläen-Buch (2. Jahrhundert v. d. Z.) zieht die Erfindung des Fests vor und lässt schon Abraham mit einem Lulaw in der Hand «hakkafot» (rituelle Umzüge) machen (Jub. 16,30–31). Philon von Alexandria, der grosse jüdische Philosoph und Theologe in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts d. Z., nimmt Sukkot zum Anlass, um über die Gerechtigkeit sowie die Vergänglichkeit von Frieden und Sicherheit nachzudenken. Sukkot ist ein idealer Moment, um in Zeiten der Sicherheit früherer, schwierigerer Zeiten zu gedenken: «im Frieden der Gefahren des Kriegs» (Spec. 2,208). Wie fragil Sicherheit und Frieden sind, erlebte Philon im Jahr 38, als in Alexandrien heftige antijüdische Ausschreitungen ausbrachen. In jenem Jahr gingen die Juden zur Zeit, da man «in Hütten zu wohnen pflegt», «keinem der festlichen Bräuche nach» (Flacc. 116 f.). Neben literarischen Dokumenten belegen schliesslich vor allem epigrafische Spuren die grosse Präsenz von Sukkot in der Antike: Auf manchen jüdischen Grabinschriften finden sich Symbole des Laubhüttenfestes. So etwa im Fall des folgenden Grabsteins aus der jüdischen Katakombe Monteverde in Rom: «Hier liegt Maria, die Frau des Salutius, die ein löbliches Leben geführt hat mit ihrem Mann. Möge ihr Schlaf in Frieden sein» (CIJ I.374). Die Inschrift wird geziert von den wichtigsten Symbolen der jüdischen Antike: der Menora, einem Schofar sowie – aus der Welt von Sukkot – einem Etrog und einem Lulaw.



René Bloch ist ordentlicher Professor für Judaistik am Institut für Judaistik und am Institut für Klassische Philologie der Universität Bern.