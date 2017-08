Suche nach Partnern

AVI GABBAY

Jacques Ungar, 25. August 2017

Seit seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der Israelischen Arbeitspartei (IAP) fällt Avi Gabbay besonders auf durch seine Suche nach potenziellen Partnern für die Bildung einer Regierungskoalition nach den nächsten Knessetwahlen. Diese stehen zwar noch nicht unbedingt ins Haus, doch die Bemühungen, die Gabbay in dieser Hinsicht anstellt, lassen doch einige Rückschlüsse zu auf die von ihm anvisierte politisch-ideologische Marschrichtung. So sind Gabbay und der ehemalige Likud-Verteidigungsminister Moshe Yaalon bei einem kürzlichen Treffen übereingekommen, zusammenzuarbeiten. Einzelheiten über das konkrete Wesen einer solchen Kooperation haben sich zwar noch nicht herauskristal-lisiert, doch der Schulterschluss an sich ist schon beachtlich. Yaalon hatte den Likud letztes Jahr verlassen, als Premier Binyamin Netanyahu ihn ziemlich rüde als Verteidigungsminister absetzte und den Posten Avigdor Lieberman zuschanzte. Trotz der jetzt vereinbarten Zusammenarbeit «in gewissen Bereichen» hat der neue IAP-Chef dem Ex-Verteidigungsminister bis jetzt noch keinen Platz auf der Parteiliste für kommende Wahlen zugesichert. Avi Gabbay streckt im Übrigen seine Fühler zur Stärkung der Basis in verschiedene Richtungen gleichzeitig aus. So hatte er Treffen mit Yair Lapid, dem Chef der Zukunftspartei, und mit Ehud Barak, dem früheren Premierminister und Ex-Chef der Arbeitspartei. Yaalon seinerseits macht keinen Hehl aus seinen Absichten, Verbindungen herzustellen, die ihm zum gegebenen Zeitpunkt erlauben würden, sich um den Posten des israelischen Re-gierungschefs zu bewerben. Langweilig wird es in den kommenden Monaten in der Parteienlandschaft Israels also kaum werden.