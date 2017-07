Amerikanische Juden und Muslime im Vergleich

PEW STUDY

27. Juli 2017

Juden in der Mehrheit, aber Muslime wachsen rascher.

Seit ihrem ersten Erscheinen im Jahr 2013 hat die amerikanische Pew Study sich stetig zu einem zentralen Instrument für das Durchleuchten des amerikanischen Judentums entwickelt. Nun seien, wie der US-Journalist Ben Sales schreibt, die amerikanischen Muslime an der Reihe. Am Mittwoch veröffentlichte das Pew Research Center eine Erhebung über diesen Teil der US-Bevölkerung, wobei die Studie sich nicht nur auf Zahlen und Lebensart konzentriert sondern auch auf die Reaktion der Gemeinde auf Donald Trumps Wahl zum Präsidenten.

Im Vergleich zu den US-Juden ist der muslimische Sektor religiöser, wächst rascher und fühlt sich mehr angegriffen als die amerikanischen Juden. Beide Sektoren wählten jedoch mehrheitlich für Hillary Clinton. Laut Pew leben rund 3,3 Millionen Muslime in den USA, etwas über einem Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Zahl der Juden steht bei 6,3 Millionen, etwa zwei Prozent aller Amerikaner. Gemäss der Erhebung sind übe ein Drittel der US-Muslime noch keine 30, nur 14 Prozent älter als 55, und die Geburtsrate liegt mit 2,4 leicht höher als der nationale Durchschnitt. Die Mehrheit der US-Juden ist dagegen älter als 50, und ihre Geburtsrate liegt bei 1,9. Diese Zählen erklärem, warum eine Pew Studie von 2015 zum Schluss gelangt, dass bis 2050 US-Muslime zahlenmässig die amerikanischen Juden überholt haben werden. Die jüdische Bevölkerung dürfte bei 5,4 Millionen stagnieren, während die muslimische Gemeinde in etwas mehr als drei Jahrzehnten auf 8 Millionen gewachsen sein dürfte. In Sachen Mischehen müssen sich die US-Muslime vorerst zumindest noch viel weniger Sorgen machen als die Juden in den USA. Als Pew seine Studie 2013 publizierte, beklagten die US-Juden sich über eine Mischehenrate, die seit 2000 auf 58 Prozent zugenommen hatte, und der Trend ist der gleiche geblieben. Im Gegensatz dazu leben nur 13 Prozent der US-Muslime in einer Mischehe, wobei der Trend sogar noch rückläufig ist. Allerdings beträgt die Mischehenrate bei in den USA geborenen Muslimen schon fast 20 Prozent.

Die meisten US-Juden geben zu Protokoll, sich nicht diskriminiert zu fühlen, während die Muslime gegenteiliger Meinung sind. Die Studie gelangt zum Schluss, dass fast die Hälfte der US-Muslime letztes Jahr mit der Diskriminierung konfrontiert waren. Trotzdem fühlen sich 9 von 10 Muslime stolz, Amerikaner zu sein. Drei Viertel der US-Muslime sage, Gewalt gegen Zivilisten liesse sich nie rechtfertigen, verglichen mit 59 Prozent der amerikanischen Allgemeinbevölkerung.

Wenn die Religion thematisiert wird, unterscheiden sich Juden und Muslime ganz besonders. Fast zwei Drittel der US-Muslime sagen, Religion sei ihnen «sehr wichtig», während nur ein Viertel der Juden diese Meinung teilen. Ein Drittel der Juden glauben an Gott, verglichen mit 85 Prozent der Muslime, die erklären, der Glaube an Gott sei essentiell für das Leben als Muslim. Fast sechs von zehn US-Muslimen sind der Ansicht, das Befolgen des Korans sei wesentlich für ein Leben als Muslim, verglichen mit weniger als einem Viertel der US-Juden, die das Gleiche über die jüdischen Gesetze erklären. Vier von zehn US-Muslimen gehen mindestens ein Mal pro Woche in die Moschee, und acht von zehn befolgen den Fastenmonat Ramadan. Im Gegensatz dazu besuchen zwei Drittel der US-Juden die Synagoge weniger als ein Mal im Monat, und nur etwa die Hälfte hat am letzten Jom Kippur gefastet.

Allerdings gibt es auch einige Gemeinsamkeiten. Fast alle amerikanischen Juden und Muslime sagen, sie seien stolz darauf, jüdisch beziehungsweise muslimisch zu sein. Und für beide Gruppen nimmt die soziale Gerechtigkeit eine hohe Priorität ein. 60 Prozent der Juden und 69 Prozent der Muslime sehen in der «Arbeit für Gerechtigkeit und Gleichheit» einen wesentlichen Bestandteil ihrer religiösen Identität.

Abschliessed noch einige Details zu den Entscheidungen bei der Wahl von Donald Trump. US-Muslime reagierten auf die anti-muslimische Rhetorik von Trump im Wahlkamf, indem sie für Clinton wählten. Fast 80 Prozent der amerikanischen Muslime wählten demokratisch, während nur acht Prozent sich für Trump entschieden. Im Gegensatz dazu erhielt Hillary Clinton 70 Prozent der jüdischen Stimmen, Trump immerhin noch 25 Prozent. [TA]