Studenten haben Angst vor Antisemitismus

KNESSET

10. Januar 2017

Auf dem Campus in den USA und in Europa zögern sie, Israel offen zu unterstützen.

Aus Furcht vor dem Antisemitismus halten jüdische Studenten sich an Universitäten in den USA und Europa zurück, offen ihrer Unterstützung für Israel Ausdruck zu verleihen. Das erklärten Studenten vor der Knessetkommission für Immigration, Absorption und Diaspora-Angelegenheiten. Laut einer vom Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten präsentierten Umfrage wurden 2015 rund 9000 verbale antisemitische Attacken auf Facebook verzeichnet. Auf Twitter waren es 11254 und auf Instagram deren 4468. Ferner wurden auf YouTube 4465 antisemitische Videoclips postiert. Man fand zudem heraus, dass in den USA 75 Prozent der jüdischen Studenten aus antisemitischen Gründen attackiert worden sind. Im Ausland lebende jüdische Studenten erklärten vor der Kommission, dass der Antisemitismus und die Boykottbewegung BDS sie veranlassen würden, ihre pro-israelische Positionen und ihre jüdische Identität zu verbergen (einige behalten ihre Kippa im Sack). Kommissionsvorsitzender Avraham Neguise (Likud) sagte: «Heute verkleidet der Antisemitismus sich als giftige Kritik am jüdischen Staat, vor allem an akademischen Institutionen, die von einem extrem liberalen Geist dominiert werden. Hass gegen den Staat Israel ist ihr Treibstoff und Motor.» Wenn es nicht länger höflich und «in» sei, Juden zu hassen, so wie sie seien, verkleide sich die Haltung, wie der Abgeordnete hinzufügte, als Kritik am jüdischen Staat. – Professor Irwin Cotler, ehemaliger kanadischer Justizminister und Generalstaatsanwalt, bezeichnete an der Kommissionssitzung das heutige Niveau des Antisemitismus als das «höchste in den letzten 40 Jahren». Er schliesse die Ablehnung des Existenzrechts Israels ebenso ein, wie Israel als ein «Monster und Feind der Menschheit» porträtiert werde. Unter der Leitung der Uno würde Israel, wie Cotler hinzufügte, mehr als jede andere Nation verurteilt. «Und das Verwunderliche ist, dass die Länder, die die Verurteilungen unter dem Slogan der Schädigung der Menschenrechte anführen, Iran, China und Saudi-Arabien sind», betonte Cotler. [TA]