Student Otto Warmbier verstorben

Nordkorea-USA

20. Juni 2017

Tage nach seiner Entlassung aus nordkoreanischer Haft ist der 22-jährige Student Otto Warmbier am Montagnachmittag in Cincinnati verstorben. Er hat in 17 Monaten Kerker schwere Gehirnschäden erlitten.

Otto Warmbier hat an seiner Schule in Cincinnati, Ohio, und als Student der Wirtschaftswissenschaften an der University of Virginia Bestnoten erzielt und war weithin als klug und warmherzig beliebt. Am gestrigen Montag erlag der 22-Jährige in seinem Heimatort den schweren Hirnverletzungen, die er in Nordkorea erlitten hatte. Laut der Nachrichtenagentur JTA war Warmbier jüdisch und hat im Rahmen einer «Birthright Israel»-Reise den jüdischen Staat besucht (Link)

Warmbier war Ende 2015 über einen chinesischen Veranstalter mit einer Reisegruppe nach Nordkorea gekommen und hatte laut dortigen Behörden in dem Hotel der Gruppe ein Propaganda-Plakat von der Wand gerissen. Das Regime hatte Warmbier am 2. Januar 2016 verhaftet und nicht ausreisen lassen. An einem Schauprozess im März 2016 musste er ein öffentliches ein mit bizarren Falschheiten gespicktes Geständnis ablegen und wurde zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt (Link).

Seine Eltern haben der Obama-Regierung mangelndes Engagement für die Freilassung ihres Sohnes vorgeworfen und erklärt, sie seien von Washington zum Stillhalten gedrängt worden (Link). Die Trump-Regierung hat sich anscheinend stärker für den Studenten eingesetzt und schliesslich am 13. Juni unter Vermittlung schwedischer Diplomaten Warmbiers Freilassung erreicht.

Der junge Mann lag jedoch seit dem Frühjahr 2016 in einem Koma, das durch massive Hirnschäden verursacht worden ist. Warmbier war deshalb bei seiner Ankunft in den USA nicht ansprechbar. Wie es zu den Verletzungen kam, ist bislang unbekannt (Link). Die Verantwortung des nordkoreanischen Regimes für das Leiden und den Tod Warmbiers ist jedoch unbestritten.

Die Familie Warmbiers hat sein Hinscheiden am Montagnachmittag bekannt gegeben und erklärt, ihr Sohn sei friedlich und in dem Wissen verstorben, wieder zurück in seiner Heimat zu sein (Link).

Präsident Donald Trump hat die nordkoreanische Regierung nach Bekanntwerden von Warmbiers Tod als «brutales Regime» bezeichnet, und erklärt, er wisse, wie mit Pjöngjang umzugehen sei. Allerdings setzt Trump dabei auf Druck Chinas, um so einen Verzicht Nordkoreas auf Atomwaffen zu erreichen. Diese Strategie hat bislang keine Fortschritte erzielt. Ob Trump seinen verbalen Drohungen nun handgreifliche Massnahmen folgen lässt, ist offen. Im Kongress streben viele Abgeordnete beider Parteien derweil härtere Sanktionen gegen Pjöngjang und eine Reiseverbot für amerikanische Staatsbürger dorthin an. [AM]