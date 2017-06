«Stromkrise ist interne palästinensische Angelegenheit»

ISRAEL-GAZA

14. Juni 2017

Netanyahu will aber keine Eskalation der Situation im Süden.

Zwei Verlautbarungen gab Premierminister Netanyahu bezüglich der sich zuspitzenden Stromkrise im Gazastreifen am Dienstag von sich: Erstens sei Israel an einer Eskalation der Lage mit der den Streifen kontrollierenden Hamas nicht interessiert, und wer anderes behaupte, irre sich. Zweitens handle es sich bei der Stromkrise in Gaza um den Bestandteil einer Auseinandersetzung zwischen der Palästinensischen Behörde von Präsident Mahmoud Abbas und der Hamas. «Das ist eine interne palästinensische Anngelegenheit», unterstrich der israelische Regierungschef. Mit diesen Worten reagierte Netanyahu indirekt auf die Drohung der Hamas, wonach die neuen Stromkürzungen Israels Gaza «entzünden» würden. Infolge der Stromkürzungen, die Israel auf ausdrücklichen Wunsch des Palästinenserpräsidenten verfügt hat, würden laut Presseberichten die Abwasser in den Strassen des Gazastreifens fliessen, und ganze Flügel von Krankenhäusern würden nicht mehr funktionieren. – Vor einigen Wochen hatte Abbas Israel dahingehend informiert, dass er die Geldmenge um 40 Prozent von bisher 40 auf 25 Milionen Shekel pro Monat kürzen würde, die er an Israel zwecks Lieferung von Elektrizität nach Gaza überweist. Israel reagierte dahingehend, dass der Nachschub entsprechend der getätigten Zahlungen gekürzt werden würde. Allgemein wird vermutet, dass Präsident Abbas mit dieser drastischen Massnahme die Hamas schwersten unter Druck setzen will. – Des Einen Leid ist des Anderen Freud: Ägypten offeriert der Hamas mehr Freiheit an der gemeinsamen Grenze und Strom zur Linderung der Elektrizitätskrise im Gazastreifen. Allerdings nicht gratis, sondern laut arabischen Medienberichten muss die Terrororganisation einer Liste von Sicherheitsforderungen Kairos zustimmen. Es handelt sich im Einzelnen unter anderem um folgende «Wünsche»: Auslieferung von 17 Personen, die von Kairo wegen angeblicher Terroraktivitäten gesucht werden, um einen besseren Schutz durch die Hamas an den Grenzen, Beendigung des Waffenschmuggels von Gaza in den Sinai, sowie um Informationen über die Bewegung von Militanten durch unterirdische Tunnels nach Gaza. Die Liste wurde Yahya Sinwar, dem neuen Hamas-Chef im Streifen, zum Abschluss seines neuntägigen Besuchs in Ägypten in die Hand gedrückt. Gegenwärtig bekommt der Gazastreifen nur Strom für vier bis sechs Stunden pro Tag. [JU]