Stress und Trauer dank Trump

USA

28. März 2017

Studien und Praktiker zeichnen ein düsteres Bild über den Gemütszustand Amerikas. Demnach haben Stress, Ängste und Traurigkeit aufgrund des Wahlsieges von Donald Trump deutlich zugenommen. Dessen Beliebtheit bricht selbst bei Anhängern ein.

Mitte Februar hat die «American Psychological Association» (APA) die Studie «Stress in America™: Coping with Change» über den Gemütszustand der Amerikaner seit dem Wahlsieg von Donald Trump publiziert. Demnach empfinden 57 Prozent der Amerikaner das derzeitige, politische Klima als bedrückend und zwei Drittel betrachten die Zukunft der Nation mit erheblicher Sorge. Dabei liegen die Werte unter Demokraten mit 72 Prozent deutlich höher als jene unter Konservativen, die immerhin 59 Prozent erreichen.

Die Studie bietet spannende Lektüre und zeigt unter anderem besonders deutliche Zunahmen bei Stress unter Gebildeten, Städtern und Minderheiten – Latinos, Schwarzen und besonders bei den wirtschaftlich meist gut gestellten Asiaten (). Die APA erhebt «Stress in America™» seit 2007 zweimal jährlich und hat dabei bis in den Sommer 2016 stetig sinkende Werte registriert. Doch seit Trumps Wahlsieg ist das Stress-Niveau deutlich angestiegen.

Ein aktueller Bericht der Jewish Telegraphic Agency (JTA) bestätigt die Studie. Demnach vermelden Fachleute wie die Sozialarbeiterin Tracey Rubenstein in Florida eine massive Zunahme von Hilferufen aus ihren Kommunen. Insgesamt erleben jüdische Professionelle im Gesundheitswesen ein so nie da gewesenes Mass an Stress und Trauer unter Klienten und in der Bevölkerung insgesamt. Laut dem Psychologen Sam Menahem aus New Jersey geben Wahlen zwar immer Anlass zu Beunruhigung. Aber in 44 Jahren als Praktiker hat Menahem derartige Sorgen niemals erlebt. 60 Prozent seiner Klienten klagen über verschlimmerte Leiden seit der Wahl.

Der prominente Autor Gary Shteyngart kann davon ein Lied singen. Der russisch-jüdische Immigrant besucht regelmässig einen Psychiater. Dabei hat der 44-Jährige in der Regel seine bösen Träume diskutiert. Doch seit dem November müsse er mit einem wahr gewordenen Alptraum leben, sagte Shteyngart der JTA.

Etliche Experten raten Betroffenen zu Meditation oder sportlicher Betätigung, um mit dem wachsenden Druck zurecht zu kommen. Andere finden dagegen Trost und Hoffnung in ihrem Glauben. Tracey Rubenstein erklärte, sie selbst werde sich niemals an das erratische Verhalten von Trump gewöhnen.

Daneben zeigen Umfragen eine weiter zunehmende Unzufriedenheit an Trump. So gewann er die Bezirke im Norden und Westen des Gliedstaates New York deutlich. Nun sind seine Beliebtheitswerte bei Gallup landesweit auf den Tiefststand von 36 Prozent gesunken. In Upstate New York brach Trump auf 33 Prozent ein. Zwei Drittel der Bürger stellen ihm als Präsident miserable Noten aus.

Aus Umfragen geht ohnehin hervor, dass Trump bei dem Kern seiner Basis zunehmend auf Kritik stösst: Seine Beliebtheit bei Weissen und Kirchgängern ist deutlich auf unter 50 Prozent gesunken, jene bei Bürgern ohne höhere Bildung gar von 48 auf 42 Prozent. [AM]