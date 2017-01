Strassenrennen am internationalen Holocaust-Gedenktag

ROM

19. Januar 2017

Start und Ziel des «Run for Mem» ist das Ghetto von Rom.

Ein Strassenrennen entlang Holocaust- und jüdischen Erinnerungsstätten in Rom gehört zu den Höhepunkten in Italien anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages. Der «Run for Mem» (Kürzel für Erinnerungsrennen: Nach vorne schauen ist für den 22, Januar geplant, fünf Tage vor dem internationalen Holocaust-Gedenktag. Der die Befreiung von Auschwitz 1945 markiert. In einigen Ländern, einschliesslich Italien, werden Anlässe in den tagen und Wochen rund um den 27. Januar durchgeführt. Der Run for Mem beginnt und endet im historischen jüdischen Ghetto von Rom, auf einem Platz, der nun nach der Deportation der Juden Roms nach Auschwitz am 16. Oktober 1943 benannt ist. Das Rennen hat zwei Routen: Zehn Kilometer für Athleten und 3,5 Kilometer für das allgemeine Publikum. Beide Routen führen die Teilnehmer entlang von Stätten im Zusammenhang mit dem Holocaust. Teilnehmer werden aufgefordert, anzuhalten, Gedenkschilder zu lesen und Kerzen anzuzünden. Sie werden auch mit Shaul Ladany zusammenkommen, einem israelischen Holocaustüberlebenden und einem Meister-Renner, der 1972 den Anschlag auf die israelischen Olympia-Athleten in München überlebt hat. Der im Wesentlichen vom jüdischen Gemeindebund von Italien (UCEI), dem Rom-Marathon und der Maccabi Italien organisierte Anlass wird auch von mehr als zwei dutzend weiteren jüdischen, staatlichen und Sportorganisationen getragen und wird vom nationalen Fernsehen übertragen. «Sport als Mittel des Zusammenkommens ist ein Weg, das Leben und den Dialog zu bejahen», sagte UCEI-Präsidentin Noemi Di Segni an einer Pressekonferenz in Mailand. [TA]