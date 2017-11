Strasse der Vergangenheit mit Mahnung für die Zukunft

Bindesrat Schneider-Ammann (l.) bei der Einweihung der nach Paul Grüninger benannten Strasse in Rischon LeZion.

Im Rahmen einer bewegenden und nachdenklich stimmenden Zeremonie wurde in Rischon LeZion eine Strasse auf den Namen von Paul Grüninger eingeweiht. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war Hauptmann Grüninger Polizeikommandant im St. Gallischen und zeichnete als solcher verantwortlich für die Regelung des Grenzverkehrs zwischen der Schweiz und dem benachbarten Dritten Reich. In Richtung des schweizerischen Zufluchtshafens vor den Nazi-Schergen machten jüdische Flüchtlinge den Löwenanteil des Personenverkehrs aus, der kurz nach Kriegsbeginn zur illegalen Sache wurde, schloss die Eidgenossenschaft doch die Grenzen für Flüchtlinge schon bald hermetisch. - Die Erfüllung dieses rigorosen Befehls konnte Paul Grüninger nicht mit seinem Gewissen vereinen. In der relativ kurzen Zeit, in der er im «Untergrund» wirkte, rettete er hunderten von Menschen vor dem sicheren Tod. Unter anderem ermöglichte er Flüchtlingen durch die Zurückdatierung von Stempeln auf Dokumenten, die an sich schon geschlossene Grenze «legal» zu passieren. Weil er das Gesetz in die eigene Hand genommen habe, wurde Paul Grüninger fristlos entlassen und verhaftet. Auch der Pensionsanspruch wurde ihm gestrichen. Erst 1995, mehrere Jahrzehnte nach dem Geschehen, das Hauptmann Grüninger völlig mittellos und auf das Erbarmen Anderer angewiesen zurückgelassen hatte, sprach ein Gericht in St. Gallen den Mann frei von jeder Schuld.

Eine illustre Reihe von Rednern, angeführt von Bundesrat Johannes Schneider-Amman, Prof. Jacques Piccard, Präsident der Paul-Grüninger-Stiftung und Dov Zur, dem Bürgermeister von Rischon LeZion, schufen die Atmosphäre des Dankes an einen Mann, der nicht bereit war, aus Gründen der materiellen Sicherheit, des Prestiges und eines in diesem Falle fragwürdigen patriotischen Kadavergehorsams sein inneres Ohr der Stimme von Herz und Gewissen zu verschliessen. «Paul Grüninger ging gegen den Zeitgeist etablierter Regeln», sagte der Bundesrat, aus dessen Worten echt empfundene Erschütterung und Unfassbarkeit des Geschehenen herauszuhören waren. Der prominente Gast aus der Schweiz erinnerte auch an Chaim Weizmann, den nachmaligen Präsidenten Israels, der die Welt damals in zwei Lager teilte: In Jenes, das die Juden los sein wollte, und ein anderes, das sie nicht aufnehmen wollte. Ein Vertreter des Initiativkommitees für die Ehrung des Polizeihauptmanns durch eine Strasse in Rishon formulierte Grüningers Dilemma treffend wie folgt: «In einer Zeit das Richtige zu tun, in der es das Falsche war, das Richtige zu tun.»

Dass die neue Paul-Grüninger-Strasse als Brücke zwischen einer dunkeln Vergangenheit und einer Zukunft voll wachsender Ungewissheit dienen möge, betonte die meisten Redner, vor allem aber Dov Zur, Bürgermeister von Rishon LeZion: «Angesichts des neuen Aufkommens der Vorurteile ist der Blick auf die Geschichte wichtiger denn je, und es ist auch wichtiger denn je, sich an Menschen wie Paul Grüninger zu erinnern und an alles, was er darstellte.» - Die heftige Regenschauer zu Beginn der Zeremonie war symbolisch für die traurige Stimmung unter den Anwesenden, denen das Befassen mit der auch für Bern peinlichen Retrospektive sichtlich Mühe bereitete. Die anschliessende Aufhellung des Wetters möge andeuten, dass das Licht, das gewissensstarke Menschen wie Paul Grüninger über ihr irdisches Leben hinaus ausstrahlen, letzten Endes immer kräftiger bleiben wird als Sturheit, Bürokratie und paragraphentreue Herzlosigkeit. [JU]