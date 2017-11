Strafnorm unter der Lupe

BERN

10. November 2017

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates hat der Initiative Nidegger «Fall Perinçek gegen die Schweiz. Artikel 261bis StGB soll mit den Menschenrechten vereinbar sein» anlässlich der ersten Vorprüfung Folge gegeben.

Die Initiative sieht vor, die Leugnung des Völkermords im vierten Absatz der Antirassismus-Strafnorm entweder ganz zu streichen oder so zu präzisieren, dass der Völkermord von einem zuständigen internationalen Gerichtshof anerkannt werden muss. Die Grosse Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hatte im Jahr 2015 das Urteil der Vorinstanz bestätigt und befunden, dass die Schweiz mit der Verurteilung des türkischen Ultranationalisten Dogu Perinçek wegen Rassendiskriminierung die Meinungsäusserungsfreiheit verletzt habe. Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates kommt nun zum Schluss, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Urteil nicht die Kriminalisierung der Leugnung des Völkermords in Artikel 261bis Absatz 4 StGB als solches als Problem erachtet habe. Er rügt, dass die Bestimmung im konkreten Fall vom Bundesgericht falsch angewendet wurde. Aus diesem Grund hält es die Kommission nicht für angezeigt, die Bestimmung grundsätzlich in Frage zu stellen. Nun wird die Initiative vom Nationalrat behandelt. [TA]