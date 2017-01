Straffreies Leugnen von Genoziden?

TÜRKEI

Leoni Vögelin, 13. Januar 2017

Der türkische Nationalist Doğu Perinçek leugnet den Genozid an bis zu 1,8 Millionen Armeniern. Er wurde für seine Äusserungen vom Bundesgericht verurteilt. Daraufhin verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Schweiz 2015 wegen Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit. Das Bundesgericht musste sein Urteil gegen Perinçek aufheben. Laut EGMR soll der Genozid an den Armeniern geleugnet werden dürfen, nicht aber der Holocaust, da die grosse Kammer davon ausgeht, dass die Leugnung der Schoah stets eine antidemokratische und antisemitische Ideologie zum Ausdruck bringt und insofern gefährlich ist. Im Interview mit Swissinfo sagt Gerhard Fiolka, Strafrechtsprofessor an der Universität Freiburg: «Diese Begründung überzeugt mich nicht. Auf diese Weise wird nämlich gestützt auf blosse Behauptungen eine Differenzierung zwischen der Schoah und anderen Genoziden gemacht, die sich sachlich nicht halten lässt und die Juden einmal mehr als Sonderfall exponiert. Perinçek fordert nun von der Schweiz, das Leugnen des Armenien-Genozids straffrei zu machen, und begrüsst die Initiative des Parlamentariers Yves Nidegger, die Leugnung des Genozids aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Von dieser parlamentarischen Initiative hält Fiolka nichts, denn: «Solange man sich in der Schweiz strafbar machen kann, indem man sagt, die Nähmaschinen eines bestimmten Herstellers seien technisch nicht auf dem neuesten Stand, will mir nicht recht einleuchten, warum die Aussage, ein Genozid habe nicht stattgefunden, straffrei bleiben müsste.» Zudem sei der Völkermord im schweizerischen Strafgesetzbuch, aber auch in völkerrechtlichen Verträgen definiert. Insofern seien schweizerische Richter ohne Weiteres in der Lage zu beurteilen, ob eine bestimmte historische Tatsache den Tatbestand des Völkermords erfülle oder nicht, betont Fiolka.