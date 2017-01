Strafe für Hebron-Schützen Azaria wird am 15. Januar verkündet

TEL AVIV

6. Januar 2017

Verteidigung des Soldaten will in die Berufung gehen.

Die Verteidiger des wegen Totschlags an einem verletzten palästinensischen Terroristen im letzten März in Hebron verurteilte IDF-Sanitätskorporal Elor Azaria gaben am Donnerstag bekannt, Berufung gegen das Urteil einlegen zu wollen. Zudem wird der prominente Anwalt Yoram Sheftel zusätzlich ins Verteidigungsteam aufgenommen, wie der Familiensprecher Sharon Gal verlauten liess. Nach dem Schuldspruch werden die drei gleichen Militärrichter, die über Azaria geurteilt hatten, auch das Strafmass bestimmen. Voraussichtlich wird dies am 15. Januar geschehen. Wegen verschiedener Drohungen, die gegen das Richtertrio nach dem Schuldspruch auf den sozialen Medien ausgesprochen worden sind – Gerichtsvorsitzende Maya Heller erhielt gar eine Todesdrohung – wurden die Sicherheitsvorkehrungen gegen die drei Personen merklich erhöht. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums in Israel hat Kulturministerin Miri Regev ein schriftliches Begnadigungsgesuch für den Hebroner Schützen an Verteidigungsminister Avigdor Lieberman gerichtet. Staatspräsident Reuven Rivlin liess aber bereits durchblicken, dass nur er und nicht etwa Politiker über etwaige Begnadigungsgesuche zu befinden habe. Wie dem auch sei: Der Begnadigungsprozess in Israel ist lange und komplex, und Bildungsminister Naftali Bennett wird mit seinem Wunsch, wonach Elor Azaria «keinen Tag im Gefängnis zu sitzen haben wird», wohl kaum durchdringen. [TA]