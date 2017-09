Strafe für den «Schützen von Hebron» reduziert

JERUSALEM

28. September 2017

Weil der Soldat nichts bereute, hat Generalstabschef Eisenkot ihn nicht formell begnadigt.

Am Mittwoch kürzte Israels Generalstabschef Gadi Eisenkot das Strafmass für den IDF-Soldaten Elor Azaria um vier Monate. In diesem Sinne informierte der Armeekommandant die Anwälte des Verurteilten schrifltich. Der «Schütze von Hebron», der im März 2016 einen kampfunfähigen, angeschossenen palästinensischen Terorristen am Boden tödlich anschoss, wird nun 14 anstatt der ursprünglich festgesetzten 18 Monate im Gefängnis sitzen müssen. Sollte er allerdings wegen guten Benehmens ein Drittel der Strafe erlassen bekommen, könnte er schon am 30. März 2018 wieder frei sein, andernfalls erst am 30. September des nächsten Jahres. In seinem Schreiben an die Anwälte wies Eisenkot darauf hin, dass Azaria keine Reue über die Tötung des Angreifers zeigte, was seine Entscheidung beeinflusst habe. Andererseits berücksichtigte der Generalstabschef, dass Azaria ein Kämpfer in einer IDF-Kampfeinheit gewesen ist. Vor der Veröffentlichung seines Beschluss besprach er sich mit zahlreichen Angehörigen des Generalstabs, mit hochrangigen Reserveoffizieren und Rechtsexperten. General Sharon Afek, der militärischen General-Advokat, unterbreitete Eisenkot ein Dokument, in dem er die Reduzierung des Strafmasses für Azaria unter den gegebenen Umständen absolut ablehnt. [JU]