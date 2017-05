Stimmen aus Djerba

DJERBA

Yves Kugelmann, 19. Mai 2017

In Tunesien leben Juden und Muslime in religiöser Toleranz, seit Jahrhunderten prägt die Kultur der Gemeinsamkeit in unterschiedlichen Religionen den Alltag.



In der Ecke sitzt der Leser auf der Holzbank, den Blick zum Ostfenster gerichtet. Draussen fegt ein starker Wind durch die Gassen. Die Sonne brennt auf die weissen Wände der Synagoge. Die blauen Türen leuchten. Vögel zwitschern durch die rauschende Ruhe. Der Leser sitzt bewegungslos im Vorraum zum heiligen Schrein der Synagoge. Die Legende besagt, dass dort ein Stein des ersten Tempels liegen soll, den Juden rund 500 Jahre v. d. Z. auf die Insel Djerba gebracht und die Synagoge La Ghriba gebaut haben. Sie ist eine der ältesten der Welt mit der Altneuschul in Prag, in der ein anderer Tempelstein liegen soll.

Die Männer ziehen die Schuhe aus, betreten den Teil der Synagoge mit der Bima barfuss, liegen auf den Bänken und lauschen der Thoralesung am Schabbat Emor. Das Dwar Thora spricht ein Gelehrter auf Arabisch, der Muttersprache der Juden von Djerba. Die Farbenpracht, die Ornamentik, die ganze Architektur ist maurisch. Aus der Gasse vor der Synagoge trägt der Wind die Stimmen in die Synagoge. Zwei alte Männer debattieren. In der Synagoge liegen sich Väter und Söhne in den Armen, lauschen auf Bänken liegend dem Mussafgebet. Im Nordfenster öffnet sich der Blick auf den Friedhof, den blauen Himmel und die grünen Palmen.

Ein jährlicher Höhepunkt

Fremde gibt es nicht. Vielleicht nicht mal das Andere, in einer Gemeinschaft, die seit Jahrhunderten auf einer Insel lebt und ein Judentum bewahrt hat, das es so kaum mehr gibt. Im jüdischen Viertel al Kabira spielen die jüdischen und die muslimischen Kinder auf der Strasse. Radar läuft diskutierend mit anderen Frauen durch die Strassen. Auf Arabisch sprechen sie über ihre Enkelkinder. Die Frauen sind knapp über 50, elegant gekleidet, in Djerba geboren und aufgewachsen. Eine hat es nach Paris verschlagen, wo sie einen Mann aus Djerba geheiratet hat und im 19. Arrondissement in der Gemeinde der – wie sie sich nennen – Djerbajuden lebt. Sie hat eine Wohnung auf Djerba, kommt zu den Feiertagen und diesmal zur traditionellen Zeremonie zu Lag Baomer. Das dreitätige Fest ist der jährliche Höhepunkt auf Djerba. Juden erinnern zusammen mit Muslimen und Gästen aus aller Welt an den Aufstand von Bar Kochba und seiner Schüler gegen die Römer. Es ist eine Mischung aus mythischem Ritual und Kulturfeuerwerk mit Musik, Essen und einer Unbeschwertheit, die bleibt, wenn der Tross von Besuchern und ein Sicherheitstross die Insel wieder verlassen.

Nach dem Anschlag

Es ist Schabbatmorgen. Von der Synagoge El Ghriba führt der Weg durch eine karge flache Sandlandschaft zurück in die Stadt. Es ist heiss. Noch sind die Autos und Fenster überdeckt mit einem gelben Flein vom Sandsturm tags zuvor. Im jüdischen Viertel in Djerbas Hauptstadt Homt Souk treffen sich vor dem Mittagessen die Familien in den Gassen und auf Plätzen. Aus den Lernhäusern und Synagogen sind spielende Kinder und lernende Männer zu hören. 900 Juden leben auf Djerba, es gibt 13 Synagogen, prall gefüllt. Die vielen jungen Mädchen auf dem Platz sind auffallend modern gekleidet, die jungen Männer in eleganten Anzügen.

Aus der Synagoge läuft ein alter Mann am Stock, lächelnd mit in sich gekehrten sanftmütigen und zugleich wachen Augen. Sein Sohn, um die 50, führt ihn. Die Schwester Annie erzählt, dass der Vater aus einer alten tunesischen Familie stammt, als Händler und Buchhalter gearbeitet hat. Ihre Kinder sind schon erwachsen. Sie spricht als eine der wenigen Frauen gut französisch und wird immer wieder auf Sicherheit und die Angst vor Terror angesprochen von Auswärtigen. Ja, es habe einen Anschlag unweit der Synagoge La Ghriba gegeben, im Jahre 2002. Ja, es gab einen Anschlag auf Touristen im Jahr 2015. «Das waren Extremisten. Wir Juden und Muslime sind gleichermassen bedroht von Anschlägen. Wir leben hier seit Jahrhunderten zusammen als Tunesier. Das wird auch so bleiben.» Ans Auswandern hat sie nie gedacht. «Ich bin von hier. Ich bleibe hier. Meine Kinder ebenso.» Nach dem Anschlag von 2002 sind die Juden geblieben. Nur sechs Familien haben einige Monate danach Tunesien in Richtung Frankreich verlassen.

Zentrum jüdischen Lernens

Der Platz füllt sich mit jungen Männern aus einer anderen Synagoge. Darunter der Sohn eines Rabbiners. «Djerba ist ein Zentrum jüdischen Lernens.» Juden und Muslime leben Haus an Haus miteinander. In diesen Gassen befinden sich die jüdischen Schulen, Lernhäuser und Synagogen. Die Jungen sprechen fliessend französisch. Die meisten sehen ihre Zukunft auf Djerba. Der Rabbinersohn erzählt von seiner Firma und von seiner jungen Familie. «Die meisten Juden in Djerba heiraten Juden von Djerba.» Die Gemeinschaft ist jung und die Jungen bleiben. Die Juden Djerbas arbeiten hauptsächlich in der Schmuck- und Goldindustrie, im Handel oder im Gewerbe auf der Insel. Viele haben kleine Geschäfte.

Es dunkelt. Die Männer gehen zum Abendgebet in die Synagoge und in die Mosche. Kurz darauf öffnen die Geschäfte. Der Himmel ist klar, die Sterne beleuchten die Gassen. Aus allen Himmelsrichtungen strömen die Menschen zu den kleinen Imbissbuden. Serviert werden frische Speisen, tunesische Spezialitäten, viel Fleisch. Die Produktion der Koscherprodukte findet auf der Insel statt. Der Rabbinersohn erzählt: «Wir haben hier alles. Eine eigene Schechita, viele Sforim, Rabbiner und Lehrer.» Es ist diese Mischung aus einem bewussten jüdischen Leben und dem gelebten Alltag in einer selbstbewussten tunesischen Gemeinschaft, die geprägt ist vom Gedanken der Toleranz. Religion wird moderat. Der Gesellschaftsvertrag hat hier eine orientalische Ordnung über viele Jahrhunderte gelebter Tradition einer Gemeinschaft mit einer Kultur, in der Religion Menschen nicht trennt und allenfalls nur ordnet. Doch die Menschen wissen, dass diese Gemeinschaft eine fragile ist und jederzeit von aussen durchbrochen werden kann.

Die Gassen haben sich gefüllt. Frauen, Kinder und Männer sitzen auf Treppen und Bänken oder stellen Stühle und kleine Tische vor die Häuser. Meist sind die Haustüren geöffnet. Ein Kommen und ein Gehen. Noch ist alles ruhig. Am Tag darauf, wenn zu Lag Baomer Tausende von Gästen aus aller Welt nach Djerba kommen, tritt die jüdische Gemeinde ins Licht der Öffentlichkeit mit einem betörenden mystischen Fest voller Farben, Musik und Ritualen rund um die älteste Synagoge La Ghriba in Nordafirka. Das Aussergewöhnliche ist für Juden und Muslime Djerbas das Normale. Aussergewöhnlich wird es erst durch den Blick der Betrachter, die der gelebten Realität oft nostalgisch-utopistisch nachtrauern. In Djerba allerdings ist das Alltag. 