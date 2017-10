Steve Bannon bei Konflikt mit Katar involviert

USA-NAHOST

24. Oktober 2017

Der ex-Berater von Donald Trump mischt auch in der arabischen Politik mit. Steve Bannon bestärkt die Vereinigten Arabischen Emirate in deren Konflikt mit Katar.



Gestern Montag sprach Steve Bannon an einer Konferenz des konservativen «Hudson Institute» in Washington über den «Kampf gegen gewalttätigen Extremismus: Katar, Iran und die Muslim Brüder». Einer der Sponsoren ist der Investmentmanager Elliott Broidy aus Los Angeles, der im Vorstand des «Republican National Committee» und der «Republican Jewish Coalition» sitzt.

Der Inhalt von Bannons Vortrag war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Aber zuvor brachte der Nachrichtendienst McClatchy ein ausführliches Feature über die «Nahostpolitik» des ehemaligen Chefstrategen von Donald Trump im Weissen Haus. Dabei war bekannt, dass Bannon an Nahost stark interessiert ist und «islamistischen Extremismus» als grösste Gefahr für die abendländische Kultur betrachtet.

Neu ist jedoch, dass Bannon kräftig bei den Konflikten in der Region mitmischt. So hat er die Golfemirate wiederholt besucht und dort im September mit dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, konferiert. Bannon hatte den Scheich bereits gemeinsam mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und dem damaligen Sicherheitsberater Michael Flynn im Dezember in New York getroffen. Im Januar haben die VAE Kontakte zwischen dem Kreml und dem Bannon-Freund Eric Prince vermittelt, der als Betreiber der Söldner-Firma «Blackwater» reich geworden ist. Prince wollte einen diskreten Kommunikations-Kanal zwischen Moskau und Trump etablieren.

Laut McClatchy bestärkt Bannon die VAE in deren Kampagne gegen Katar. Seit Bannons Entlassung durch Trump im Sommer trommelt auch seine Medienplattform «Breitbart» ständig gegen Katar und stellt das Emirat als Verbündeten Irans und der Muslimbrüder hin. Dies, obwohl die USA dort seit Jahrzehnten eine ihrer wichtigsten Militärbasen in der Region unterhalten.

Die VAE investieren zudem Millionen in das Lobbying am Kongress in Washington. Dabei hat die Bannon eng verbundene «SCL Social Limited» jüngst einen Auftrag in Höhe von 330’000 Dollar erhalten. SCL ist das Mutterunternehmen von «Cambridge Analytica», die der Trump-Kampagne wertvolle Dienste bei der Aufbereitung von Wählerdaten geleistet hat. [AM]