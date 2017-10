«Steuergelder sperren»

JERUSALEM

JACQUES UNGAR, 4. Oktober 2017

Als Reaktion auf die unilaterale Aufnahme der palästinensischen Behörde (PA) in die Interpol und auf den gegenwärtig laufenden Versöhnungsprozess zwischen PA und Hamas fordert der israelische Bildungsminister Naftali Bennett (Jüdisches Haus) eine Suspendierung des Transfers von in Israel aufgelaufenen Steuergeldern an die PA. «Israel muss aufhören, als Bancomat für den Terrorismus zu agieren», sagte Bennett, ein Mitglied des Sicherheitskabinetts. Er fügte hinzu: «Das ist keine palästinensische Versöhnung, sondern eher eine Anbiederung Abu Mazens an eine mörderische Terrororganisation.» Der Transfer von Steuergeldern an eine Hamas-Regierung lasse sich vergleichen mit israelischen Transfers an den Islamischen Staat (IS). «Als Antwort auf das Bargeld erhalten wir Raketen, die auf uns abgefeuert werden», betonte Bennett, der an der nächsten Kabinettsitzung folgende Bedingungen für den weiteren Transfer von Steuergeldern an die PA stellt: Rückgabe der sterblichen Überreste zweier 2014 im Konflikt in Gaza getöteten IDF-Soldaten durch die Hamas, offizielle Anerkennung Israels durch die Hamas und ein Ende der Hetze sowie Einstellung von Geldzahlungen der PA an in israelischen Gefängnissen sitzende Terroristen.