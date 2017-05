Stein von Magdala im Vatikan

ROM

Daniel Zuber , 31. Mai 2017

Einer der bedeutendsten archäologischen Funde in Israel in den letzten Jahren war der Stein von Magdala, welcher bei der Ausgrabung der Synagoge von Magdala im Jahr 2009 in Migdal (Magdala) an der westlichen Küste des Sees Genezareth nahe der Stadt Tiberias gefunden wurde. Entdeckt wurde die Synagoge im Rahmen einer Notgrabung vor der Errichtung eines Hotels. In einem Saal der Synagoge fand man einen rechteckigen Stein mit vier Füssen, der auf seiner Oberfläche und an den Seiten reichhaltige Reliefverzierungen aufweist. Eine dieser Verzierungen zeigt eine Menora, flankiert von zwei Amphoren und Säulen. Es handelt sich dabei um die älteste in Stein gemeisselte Menora, die in Israel bisher gefunden wurde. Der Stein ist der Höhepunkt einer Ausstellung der Vatikanischen Museen und des Jüdischen Museums der Stadt Rom. Sie widmet sich der Menora, dem siebenarmigen jüdischen Leuchter, der auch in die christliche Tradition als Symbol des göttlichen Lichts eingeflossen ist. «Die Menorah. Kult, Geschichte und Mythos» ist die Schau betitelt, welche kürzlich eröffnet wurde.

Bis 23. Juli. Braccio di Carlomagno, I-Rom.