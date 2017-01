Statt Verbot – Engagement von vielen

Ab heute seien sie «wieder voll da», freute sich die Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD) in den sozialen Medien über den Entscheid des deutschen Bundesverfassungsgerichtes, die rechtsextreme Partei könne weiterhin legal tätig sein. Nur: Im Untergang kommen Hoffnungsparolen schnell und gerne über die Lippen.

Fakt ist: Das Urteil mag den NPD-Leuten gefallen, die Begründung sicher nicht. Die höchsten Richter stellen erstens fest, dass die NPD wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus und folglich eine verfassungsfeindliche Partei sei, doch sei sie zweitens zu unbedeutend, um eine konkrete Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sein. Daran wird sich mit grosser Wahrscheinlichkeit nichts mehr ändern.

Die NPD ist in den vergangenen Jahren stetig geschrumpft, ihre Mitgliederzahl ist um rund zwei Drittel gesunken auf etwa 5000 Mitglieder. Sie sitzt in keinem Parlament eines Bundeslandes mehr, sie hat landesweit gerade noch rund 350 Sitze in kommunalen Gremien, macht rund 1,5 Promille aller Mandate aus. Als letzter überregionaler Vertreter sitzt Udo Voigt für die NPD im Europaparlament, als einer von über 700 Mitgliedern. Eine Wiederwahl erscheint heute als unwahrscheinlich.

In den vier Jahren seit Beginn des Verbotsverfahrens haben viele NPD-Wähler zur Alternative für Deutschland (AfD) gewechselt. Beide Parteien streben nach einer völkisch homogenen Gesellschaft, die den eigenen Staatsangehörigen Vorrechte gewähren soll. Allerdings mit unterschiedlicher ideologischen Begründung. Die NPD orientiert sich noch an nationalsozialistischen Vorstellungen rassistischer Überlegenheit, häufig verbunden mit antisemitischen Untertönen. Die völkisch orientierten AfDler hingegen folgen dem Konzept des Ethnopluralismus, wonach alle Kulturen zwar gleichberechtigt seien, sich jedoch nur getrennt entwickeln sollten. Solche Vorstellungen finden bis weit in die «Mitte der Gesellschaft» Beachtung, besonders wenn die Ausgrenzungsvorschläge sich gegen muslimische Migranten richten.

Daraus folgt: Das Konzept einer «wehrhaften Demokratie» beruht weder in erster noch in zweiter Linie auf Verboten, sondern auf dem zivilgesellschaftlichen Engagement gegen Antisemitismus, gegen Muslimfeindschaft und Rassismus und für Demokratie und Menschenrechte. Daran müssten im kommenden Bundestagswahlkampf auch all jene Parteien denken, die den Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes «bedauert» haben.

Hans Stutz ist Journalist und Rechtsextremismus-Experte, er verfasste von 1995 bis 2014 die Chronologie «Rassismus in der Schweiz».