ISRAEL

23. Februar 2017

Ein Drittel aller arabischen Familien hat sechs oder mehr Mitglieder.

Am Sonntag begeht Israel den so genannten Familientag. Das Statistische Zentralbüro des Landes hat zu diesem Tag ein statistisches Porträt der israelischen Familie publiziert. Im Durchschnitt umfasste die israelische Familie 2015 total 3,72 Personen. Ist der Haushaltsvorstand jüdisch, sinkt der Durchschnitt auf 3,56, ist er dagegen arabisch, steigt er auf 4,59. Ein Drittel aller arabischen Familien umfasste 2015 sechs oder mehr Mitglieder, was nur gerade bei zehn Prozent der jüdischen Familien der Fall war. Im Berichtsjahr gab die israelische Durchschnittsfamilie 15400 Schekel für Güter und Dienstleistungen aus. Das durchschnittliche Brutto-Monatseinkommen pro Haushalt lag bei 18700 Schekel. Mit 22500 Schekel pro Monat wies (2014) das Einzugsgebiet von Tel Aviv das höchste Haushaltseinkommen auf; am Ende der Rangliste lag Jerusalem mit 14800 Schekel pro Monat. 2015 zählte man in Israel rund 2,62 Millionen Kinder unter 18 in Familienhaushalten. 92 Prozent von ihnen lebten mit zwei, acht Prozent nur mit einem Elternteil. Die Frequenz arabischer Familien mit vier oder mehr Kindern unter 18 war fast doppelt so hoch wie die Frequenz unter jüdischen Familien. Von den 1,7 Millionen Paaren, die in Israel 2015 zusammen lebten, waren 95 Prozent verheiratet. Die überwiegende Mehrheit der unverheirateten Paare – 83000 – waren jüdisch, und 68 Prozent von ihnen hatten keine Kinder. Nur 40 Prozent aller Tel Aviver Familien hatten Kinder unter 18. Hingegen in den Westbanksiedlungen hatten 69 aller Familien Kinder unter 18. Der Landesdurchschnitt dieser Kategorie betrug 49 Prozent. Mit durchschnittlich 1,36 Personen pro Raum war die Überbevölkerung in arabisch-israelischen Haushalten deutlich höher als in jüdischen Haushalten (0,82 Personen pro Raum). [TA]