ISRAEL

19. März 2017

Israels berühmtester Model-Export Bar Refaeli ist erneut schwanger, nachdem im August letzten Jahres ihr erstes Kind, die Tochter Liv, zur Welt gekommen ist.

Bekannt gab Refaeli ihre Schwangerschaft standesgemäss mittels Instagram-Post, in dem sie ein Selfie ihres nackten Bauches mit beginnender Babykugel veröffentlichte und vermerkte, dass sie «etwas am Kochen» habe. Sie ist seit September 2015 mit dem israelischen Geschäftsmann Adi Ezra verheiratet, nachdem sie in früheren Jahren mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio liiert gewesen war. [MS]