Stadt im Rausch

PREMIERE TV-SERIE

Katja Behling , 11. Oktober 2017

Die kolossal angelegte TV-Serie «Babylon Berlin» feiert Premiere – sie zeigt Berlin Ende der Zwanzigerjahre zur Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus

Ort: Berlin. Zeit: 1929. Plot: Wirtschaft, Kultur, Politik, alles ist im Fluss. Und alles ist Jazz und Cabaret. Welt und Halbwelt, Luxus und Laster stehen Armut und Arbeitslosigkeit gegenüber. Widerstreitende Kräfte zerren an der noch jungen Demokratie in der deutschen Hauptstadt, die eine in Kultur und Wissenschaft tonangebende Weltstadt geworden ist. Und von links wie rechts massiv unter Druck gesetzt wird. Es kommt zu Aufständen, die brutal niedergeschlagen werden – der sogenannte Blut-Mai 1929 ist ein erster dramatischer Markstein der sich überschlagenden Ereignisse.

Gut und Böse verschwimmen

Der junge Kommissar Gedeon Rath taucht auf (der Name des fiktiven Kommissars erinnert an den des realen Diplomaten Ernst Eduard vom Rath (1909-1938), seinerzeit Botschaftssekretär in Paris: das Attentat, das Herschel Grynszpan im November 1938 auf den jungen vom Rath verübte, war Auslöser der folgenden Novemberpogrome). Kommissar Rath, von Köln an die Spree versetzt, soll einen Fall im Mafia-Milieu Berlins lösen. Der Fall wird sein Leben für immer verändern. Zusammen mit der Stenotypistin der Mordkommission Charlotte und seinem Partner Bruno sieht Rath sich in einen Moloch aus Tod, Korruption, Sex, Kokain und Waffenhandel gezogen, in dem Gut und Böse verschwimmen und er in einen existenziellen Konflikt zwischen Loyalität und Wahrheitsfindung gerät. Selbst das Polizeipräsidium, mächtiges Symbol für Rechtsstaatlichkeit, wird zwischen den kommunistischen Krawallen und dem aufkommenden Nationalsozialismus zum Symbol für die dem Untergang geweihte Zeit … und ganz Berlin ein Panoptikum aus Drogen und Erpressung, Frivolität und Kunst, Emanzipation und Exzess.

Ein Erzählkino

Das ist die Ausgangsstory von «Babylon Berlin», einer kolossal angelegten TV-Serie, wie sie das deutsche Fernsehen bisher noch nicht produziert hat. Ein opulent ausgestattetes Sittengemälde, die Verfilmung eines international erfolgreichen Bestsellers («Der nasse Fisch» von Volker Kutscher). Das alles unter Obhut von Star-Regisseur Tom Tykwer («Lola rennt», «Das Parfum»), Henk Handloegten und Achim von Borries, gebettet auf ein 40-Millionen-Euro-Budget, 2,5 Millionen pro Folge. Eine der teuersten und ambitioniertesten deutschen Serien überhaupt. Die beiden ersten Folgen wurden am 12. Oktober 2017 als Highlight und ausser Konkurrenz auf dem Filmfest Hamburg präsentiert, ab dem 13. Oktober wird Babylon Berlin auf dem Bezahlkanal Sky ausgestrahlt, 2018 in der ARD. Die will mit dem Projekt, gemeinsam mit dem privaten Streaming-Sender Sky, den amerikanischen Marktführern, dem boomenden und von Kritikern gefeierten US-Serienmarkt, Konkurrenz machen. Weltweite Exportchancen hat «Babylon Berlin», eine der ersten deutschen Serien überhaupt, die die politische Entwicklung der Weimarer Republik zur NS-Zeit als Erzählkino breit auffächert und emotional erfahrbar macht, wohl wie kaum eine andere. Sie passt in die Zeit.