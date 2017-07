Staatspräsident Macron beschreibt Antizionismus als neuen Antisemitismus

PARIS

18. Juli 2017

Rede zum 75. Jahrestag der Deportation der Pariser Juden.

Mit Nachdruck unterstrich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in Anwesenheit des israelischen Regierungschefs Netanyahu die Verantwortung Frankreichs für die Deportation seiner Juden im Holocaust: «Es gibt Jene, die sagen, Vichy sei nicht Frankreich gewesen», meinte Macron an einer Gedenkzeremonie zum 75. Jahrestag der Deportation der Juden von Paris in die Nazi-Todeslager. Es stimmt, dass Vichy nicht ganz Frankreich war, doch Vichy war die französische Regierung und das Establishment Frankreichs. Es war verantwortlich für die Deportation der französischen Juden, nicht die Deutschen.» Als Konsequenz nannte Macron es eine «Schande», die Rolle Frankreichs im Zweiten Weltkrieg dementieren oder verbergen zu wollen. Auf die Gegenwart anspielend meinte der Staatspräsident, die Holocaustleugnung und der Antisemitismus in Frankreich seien zu verurteilen. Antizionistische und anti-israelische Gefühle verurteilte Macron als «die neue Art des Antisemitismus». [TA]