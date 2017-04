Staatsmänner im Clinch

ISRAEL

Jacques Ungar, 28. April 2017

Anlässlich des israelischen Holocaust-Gedenktags geraten Politiker mit ihren Ansichten immer wieder aneinander – so auch in diesem Jahr.



Die Zeiten, in denen in Israel der Holocaust-Gedenktag begangen wird, dieses Jahr fand er am 24. April statt, haben es in sich. In dieser Periode melden sich nämlich alle jene zu Wort, die glauben, etwas zu den laufenden Alltagsdebatten zu den verschiedensten Themen beizutragen haben. Dabei kann es sich um den Akt der Erinnerung handeln und deren sich immer schwieriger gestaltende Weitervermittlung an die Generationen der Nachkommenden der verschiedensten Altersstufen, aber auch um die verschiedensten «angewandten» Lebensbereiche, die von der Beschäftigung mit jenen unbeschreiblich bleibenden schrecklichen Jahren jedes Mal wieder beeinflusst wird, wenn auch nur für wenige Tage. Zu nennen wären etwa die zahlreichen Erhebungen, die den Fragen nachgehen, was die heutigen Generationen von der Gestaltung des Holocaust-Gedenktags halten, immer mehr aber auch die Frage, was Jugendliche heute überhaupt noch wissen von dem bereits über 70 Jahre zurückliegenden Geschehen. Auf einer ganz anderen Ebene steht dann die problematische Durchführung, manchmal ist es bereits ein mehr als fragwürdiger Missbrauch des Holocausts für politische Zwecke. Im Vordergrund steht hier der immer wieder gemachte Versuch, den Teufel einer drohenden Wiederholung des damaligen Geschehens an die Wand zu malen und im gleichen Atemzug aus diesem Gedanken die Notwendigkeit für eine möglichst schlagkräftige IDF abzuleiten.

Divergierende Ansichten

Alle diese Faktoren gehörten auch 2017 wieder mit zur Beschäftigung mit dem Phänomen Holocaust in Israel – mit dem Genozid und der Vermeidung seiner Wiederholung. Im Gegensatz zu anderen Jahren taten sich diesmal in den Personen von Staatspräsident Reuven Rivlin und von Regierungschef Binyamin Netanyahu gleich zwei der ranghöchsten Politiker des Landes hervor. Dass die Ansichten der zwei Staatsmänner in vielen Hinsichten divergieren, ist bekannt, doch dass diesmal der Holocaust-Gedenktag herhalten musste, um dem Duo die Arena für die verbale Austragung ihrer Divergenzen zu liefern, ist eher ein Novum. Der bekannte israelische Kolumnist Chemi Shalev nannte es ein «unerwartetes politisches Drama» und eine Herausforderung für die «Dunkelheit und Verzweiflung», mit denen der Premier seinem Volk immer gerne das Gefühl vermitteln will, es stehe mit dem Rücken zur Wand im Kampf gegen den übermächtigen Feind der Israel und den Juden gegenüber heute wie schon vor 70 Jahren negativ eingestellten Völkergemeinschaft.

Dass für Netanyahu auch ein Israel-Freund eine zweifelhafte Erscheinung ist, wenn er sich nicht blindlings die in Jerusalem gerade herrschenden ideologischen und politischen Grundsätze zu eigen macht, bewies der Premier, als er am Dienstag (im Gegensatz zu Präsident Reuven Rivlin) den deutschen Aussenminister Sigmar Gabriel vor den Kopf stiess und ein geplantes Treffen platzen liess, weil der Gast aus Berlin die «Chutzpe» hatte, sich in Gesprächen mit den linken Organisationen Betzelem und Breaking the Silence ein über den Koalitionsrahmen hinausreichendes Bild zu machen und sich auch durch Netanyahus Drohung davon nicht abbringen liess. Der Premier will nach eigenen Angaben am Prinzip festhalten, dass keine Diplomaten von israelischen Offiziellen empfangen werden, wenn sie sich mit «antiisraelischen Organisationen» treffen.

Dass Gabriel meinte, die Sache sei zwar unverständlich, letztlich aber «keine Katastrophe», beweist nur, dass der politische Horizont des deutschen Ministers wahrscheinlich wesentlich weiter reicht als jener seiner israelischen Gastgeber. Über den politischen Horizont im heutigen Jerusalem wollen wir uns an dieser Stelle nicht im Detail äussern, denn sonst würden wir uns vielleicht noch den Vorwurf einhandeln, uns unbefugt in inner-israelische Angelegenheiten einzumischen. Beschränken wir uns auf den Hinweis darauf, dass der Krug so lange zum Brunnen geht, bis er bricht.

Auf glattem politischen Bankett

Kehren wir zurück zum Holocaust-Gedenktag. Wie Chemi Shalev schrieb, lehnte Rivlin zuerst die «universalistische» Auffassung des Holocaust ab, welche die Einzigartigkeit der Bemühungen der Nazis zurückweist, die Juden auszurotten. Eine solche Position beschrieb er als «Perversion der Geschichte» und als «moralischen Fehler». Die meisten Israeli und die meisten Juden der Welt würden dem laut Shalev wohl zustimmen. Dann aber griff Rivlin die Perspektive an, auf die Welt immer durch den die Tatsache des Holocaust zu schauen. Hier stellte der Präsident nach Shalevs Ansicht die Art in Frage, wie die meisten Israeli, vor allem jene auf der politisch rechten Seite, die sie umgebende Welt betrachten, ebenso wie die Wörter und Slogans, die Netanyahu gebrauche, um sie davon zu überzeugen, dass der Holocaust «ewig gerade ums Eck» liege.

Und wenn wir schon bei Rivlin sind: Mit Kritik bedachte der Staatspräsident Marine Le Pen, die rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin in Frankreich. Ohne die Politikerin namentlich zu nennen, bezeichnete Rivlin die Hauptbotschaft, die aus ihren kürzlichen politischen Stellungnahmen hervorgehe, als besonders störend. Le Pens Botschaft sei immer die gleiche, betonte der Präsident an der Schlusszeremonie des Holocaust-Gedenktages: Sie seien sind nicht verantwortlich für den Holocaust, sie seien nicht verantwortlich für die Ausrottung des jüdischen Volkes, die aif französischem Boden stattgefunden hat. Vor seiner Zuhörerschaft, zu der auch der ehemalige deutsche Präsident Joachim Gauck zählte, erwähnte Reuven Rivlin namentlich Polen, die Ukraine und Grossbritannien, wo solche Verleugnungsphänomene ebenfalls festzustellen seien. Der Präsident begab sich aber auch in Bezug auf die Israel-Kritik auf glattes politisches Parkett. Es sei falsch zu denken, dass jede Kritik an Israel Antisemitismus darstelle, meinte er anlässlich der staatlichen Gedenkzeremonie in Yad Vashem in Jerusalem. Er wies das Konzept zurück, die Rechtfertigung für die Existenz des Staates Israel sei die Verhinderung des nächsten Holocaust, und dass «jede Bedrohung Israels eine Bedrohung für das Überleben» sei und dass jeder Israel hassender Führer ein Hitler sei. Gleichzeitig lehnte Rivlin aber auch das, wie er sagte, universelle Konzept ab, der Holocaust sei nur «ein spezifisches Ereignis des Genozids», welches auf das jüdische Volk gerichtete gewesen sei. Dieses Konzept mindere die Bedeutung der Schoah und verzerre die Geschichte. «Es leugnet das Programm der systematischen Ausrottung, das spezifisch gegen das jüdische Volk gerichtet war. Es verneint den Antisemitismus, eine bösartige Seuche, die 2000 Jahre alt ist.» Der Staatspräsident offerierte im Weiteren ein drittes Konzept, das auf der Selbstverteidigung aufbaue, auf dem gemeinsamen Schicksal des jüdischen Volkes und auf der geheiligten Verpflichtung, sich daran zu erinnern, dass alle Menschenwesen in Gottes Ebenbild erschaffen worden seien.

Für Selbstverteidigung

An der gleichen Zeremonie betonte Netan-yahu, dass die Welt nicht genügend unternehme, um heute, etwa in Sudan oder Syrien, Massenmorde und Genozide zu verhindern. Generell habe laut Netanyahu heute in unserer Welt der Schwache eine «schwierige Zeit». Angesichts «mörderischer Staaten» seien ihre Überlebenschancen gering. «Der Starke überlebt, der Schwache wird ausgelöscht», meinte der Regierungschef, der aus dieser Gegebenheit folgende Lehre ableitet: «Wir müssen imstande sein, uns selbst zu verteidigen, gegen jede Gefahr und jeden Feind. Wer uns zerstören will, bringt sich in Gefahr, selbst zerstört zu werden.» Das sei der einzige Weg, unterstrich Netanyahu, unsere Zukunft wirklich zu sichern, und Israel habe die Kraft, dies zu tun. Scharf kritisierte der Regierungschef die Rolle der Grossmächte. Hätten sie, so meinte er, 1942 die Nazi-Todeslager bombardiert, hätten vier Millionen Juden und Millionen anderer Menschen gerettet werden können. Auf Grund von unlängst veröffentlichten Uno-Dokumenten sei man heute zum Schluss gelangt, dass die Alliierten sich 1942 bereits des Ausmasses des Holocaust bewusst waren, zwei Jahre früher als bisher angenommen wurde. «Die Mächte wussten davon und taten nichts», rief Netanyahu aus. Die Vermischung von politischer Debatte und dem Versuch, den Holocaust philosophisch zu verarbeiten und seinen Einfluss auf den Israeli der Gegenwart zu analysieren, vereinfacht die Problematik nicht unbedingt. Wer aber wagt schon, zu behaupten, der politische Alltag in Israel sei eine simple Angelegenheit? 