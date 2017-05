Staatskrise in Amerika

STANDPUNKT

Andreas Mink , 12. Mai 2017

Kenner der amerikanischen Politik zitieren diese Szene seit Mitte der Woche: ein einsamer Präsident verschanzt sich von Ermittlern bedrängt im Weissen Haus und schmiedet Pläne mit Henry Kissinger. Im April 1973 war dies Richard Nixon. Der wollte damals den Watergate-Untersuchungen durch die Entlassung des Chefermittlers die Spitze nehmen. Am Dienstag hat Donald Trump den FBI-Direktor James Comey entlassen. Als stichhaltige Erklärung kommt dafür nur in Frage, dass der Präsident so die Ermittlungen über Absprachen zwischen dem Trump-Team und Hack-Attacken des Kreml auf seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton bei den Präsidentschaftswahlen blockieren will. Diese Untersuchungen nehmen Fahrt auf und anscheinend wurde die Affäre für Trump allmählich brenzlich. Comey hatte kurz vor seiner Entlassung den stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein um eine Aufstockung des Budgets für die Untersuchung der Kreml-Connection gebeten. Und am Montag hatte die von Trump als geschäftsführende Justizministerin geschasste Sally Yates neue Details über die Verbindungen von Trumps Nationalem Sicherheitsberater Michael Flynn nach Moskau offen gelegt.

Am Mittwoch lud Trump dann Kissinger ins Weisse Haus. Aber damit hören die Parallelen zu Nixon auch schon auf. Bei Watergate ging es um Lügen, Verschwörung und den Einbruch in ein Büro der Demokraten. Nun steht neben den für Trump und seine Sprecher unvermeidlichen Lügen jedoch Hochverrat zur Debatte. Diesen Tatbestand würde eine verdeckte Kooperation mit einer fremden Macht zu der Untergrabung der amerikanischen Demokratie erfüllen. Für ein solches Verbrechen an der Nation droht in den USA auch die Todesstrafe, wie sie zuletzt unter bis heute umstrittenen Umständen 1953 gegen die «Atomspione» Julius und Ethel Rosenberg vollstreckt worden ist. Dieser Hinweis mag hysterisch und deplatziert wirken. Aber innert seiner kurzen Amtszeit hat Trump neben Comey und Yates mit dem New Yorker Staatsanwalt Preet Bharara bereits drei Offizielle entlassen, die gegen ihn ermittelt haben. Am Mittwoch traf er zudem den russischen Aussenminister Sergey Lavrov unter vier Augen. Darum soll Wladimir Putin den US-Präsidenten Anfang Mai bei einem Telefonat gebeten haben.

All dies wirkt so merkwürdig, dass neben Demokraten und renommierten Experten wie dem Herausgeber von «Foreign Policy» David Rothkopf selbst John McCain und andere Republikaner nun eine unabhängige Ermittlungskommission nach Watergate-Vorbild fordern. Rothkopf sieht die USA in einer Staatskrise von anhin unbekannten Ausmassen, wie er am Mittwoch schrieb: Trump habe Amerika mit dem Nepotismus seines Klans und Attacken auf Säulen der Republik von der Presse, über das Parlament bis zur Justiz binnen vier Monaten in eine Bananenrepublik verwandelt.

Aber den konservativen Mehrheitsführer im Senat hat diese Entrüstung bislang noch nicht erreicht. Mitch McConnell lehnt die Berufung einer unabhängigen Ermittlungskommission in Sachen Kreml-Connection ab. Auch die meisten Republikaner im Kongress stehen weiter zu Trump. Deren Kalkulation liegt auf der Hand. Trump ist zwar kein echter Republikaner. Aber mit seinem Populismus hat er der Partei neue, von den Demokraten enttäuschte Wähler zugetrieben. Diese weissen Arbeiter empfinden auch traditionellen Konservativen gegenüber keinerlei Loyalität. Kippen die Republikaner also Trump durch eine offizielle Amtsenthebung oder einen Deal «Rücktritt gegen Immunität», stünde mit dem bewährten, christlich-konservativen Vize Mike Pence zwar eine vertraute Grösse als Nachfolger bereit. Aber zumindest bei den nächsten Wahlen 2018 und 2020 würden enttäuschte Trump-Wähler der «Grand Old Party» ein historisches Desaster bescheren.

Sollten sich die Demokraten zudem von der Clinton-Ära lösen und zu einer links-populistischen Reformation aufraffen, droht den Republikanern ein längerer Marsch durch das Jammertal politischer Bedeutungslosigkeit. So steht die «Partei Abraham Lincolns» nun vor einer klaren Wahl: Moralischer Bankrott und ein Weiterwursteln mit dem Konkurs-Experten Trump. Oder Wahrung der amerikanischen Demokratie und Machtverlust mit Pence.

Andreas Mink ist US-Korrespondent der JM Jüdischen Medien AG.