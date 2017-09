«Staat Palästina» als Mitglied der Interpol aufgenommen

BEIJING

28. September 2017

Diplomatische Schlappe für Israel und die USA.

Die Palästinenser werden der internationalen Polizeiorganisation Interpol als Vollmitglied beitreten. Das beschloss am Mittwoch die in Beijing zusammengetretene Generalversammlung der Interpol. Obwohl nicht bekannt gegeben wurde, welche Staaten für und welche gegen den Entscheid gestimmt hatten, sickerte durch, dass etwa 75 Länder dem Vorschlag zugestimmt hatten, während 24 ihn ablehnten und 34 sich der Stimme enthielten. Nach der Abstimmung hiess es in einer von Interpol verschickten Twitter-Meldung: «Der Staat Palästina und die Salomonen-Inseln sind jetzt Interpol-Mitgliedstaaten.» Vorerst war vom Jerusalemer Ausseministerium keine Reaktion auf diese Entwicklung erhältlich, doch wusste man, dass Israel versucht hatte, die Abstimmung auf nächstes Jahr zu verschieben. Dieses Unterfangen missglückte offensichtlich, und man muss von einer diplomatischen Schlappe für Israel und die USA sprechen, die beide mit gleicher Entschiedenheit einen Beitritt der Palästinenser in die Polizeiorganisation und in andere internationale Gremien verhindern wollten. Israel hatte auf seinem Standpunkt verharrt, dass Palästina kein Staat sei und dewegen kein Interpol-Mitglied werden könne. Die in Beijing versammelten Interpol-Mitglieder waren da offensichtlich anderer Meinung, was sich auch in der Verlautbarung des palästinensischen Aussenministers Riyad al-Maliki niedeschlug: «Anlässlich dieser erfreulichen Gelegenheit bekräftigt der Staat Palästina seine Verpflichtung, an der Bekämpfung des Verbrechens und der Förderung des Rechtswesens festzuhalten.» Dass die GV sich für eine Geheimabstimmung entschied, besiegelte das Schicksal Israels, das für gewöhlich in geheimen Urnengängen das Nachsehen hat. In der Interpol sind Polizeikräfte aus 190 Staaten vertreten. [TA]