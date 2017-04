Sprache als Schlüssel zur Integration

SCHWEIZ

7. April 2017

Für geflüchtete Menschen, die in der Nordwestschweiz ankommen, ist das Erlernen der deutschen Sprache der Schlüssel schlechthin, um mit der Mehrheit der hiesigen Gesellschaft in Kontakt zu kommen. Das Projekt www.sprachmobil.ch möchte das Angebot, die deutsche Sprache zu erlernen, zu Menschen bringen, die in die Schweiz geflüchtet sind. Und zwar dorthin, wo sie vorübergehend leben, auf ihren Asylentscheid warten oder arbeiten. Die Menschen sollen vor Ort für die deutsche Sprache sensibilisiert werden – schon ein paar Worte Deutsch können das Selbstvertrauen stärken und die alltägliche Unabhängigkeit fördern. Das ganzjährig benutzbare, mobile www.sprachmobil.ch ist ein modern ausgestatteter Lern-Begegnungsraum auf Rädern. Es basiert auf Spenden und Beiträgen von Gönnern und Stiftungen, Kanton, Bund und Gemeinden. Das Projekt ist fördert die Will­kom­menskultur, die Sichtbarkeit und die Integration. Sprachmobil.ch wurde vom Basler Billy Meyer ins Leben gerufen und wird administrativ wie ein Non-Profit-Unternehmen geführt. Die Arbeit im Lern-Begegnungsraum leisten Freiwillige. Sprachmobil.ch dient im öffentlichen Raum auch als Plattform für die Kontaktaufnahme zwischen geflüchteten Menschen und der einheimischen Bevölkerung. Mit seinem niederschwelligen und kostenlosen Angebot sollen die Freude am Lernen und das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Erlernens der deutschen Sprache initiiert werden, unterstützen und stärken. Ziel ist es ferner, auch bildungsfernere Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Dank seiner Mobilität ist der rollende Lern-Begegnungsraum überall dort einsetzbar, wo Bedarf besteht. Sprachmobil.ch will im öffentlichen Raum unterwegs sein und gesehen werden und die Integration von Menschen, die neu in die Nordwestschweiz kommen, unterstützen.