Sport, Spass und Charity

ZÜRICH

Valerie Wendenburg , 12. Mai 2017

Im Juni soll erneut in Zürich das von Makkabi Schweiz organisierte Grümpelturnier stattfinden - nachdem es vergangenes Jahr abgesagt wurde.



Nachdem das Makkabi-Grümpelturnier im vergangenen Jahr aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht stattfinden konnte (tachles berichtete), nehmen die Veranstalter nun voll Optimismus einen neuen Versuch in Angriff. So sollen die diesjährigen Fussballspiele am Sonntag, 25. Juni, auf der Sportanlage Buchlern in Zürich stattfinden, und erneut werden Teams verschiedenster Altersklassen dazu aufgerufen, sich zu dem Anlass anzumelden. Das Grümpelturnier gilt als einer der wichtigsten jährlich stattfin-denden Anlässe von Makkabi Schweiz, dem Dachverband aller jüdischen Sportvereine in der Schweiz. Er vertritt neun Vereine in Zürich, Basel, Bern, Lausanne und Genf. Mehr als 1000 jüdische Sportler engagieren sich in diversen Sportdisziplinen wie zum Beispiel Fussball, Fechten, Basketball, Handball, Golf, Tennis oder Curling sowie in diversen Einzelsportarten.

Anmelden am Fussballevent des Jahres können sich nun auch wieder verschiedene Altersklassen, unter Bambino (Jahrgang 2012 bis 1. Klasse Primarschule), Piccolo (2. bis 5. Klasse Primarschule), Junioren (6. Klasse Primarschule bis 9. Klasse Oberschule), Aktiven (Jahrgang 2000 und älter) sowie Senioren (Jahrgang 1977 und älter). Neu mitmachen können in diesem Jahr auch Frauen des Jahrgangs 2000 und älter, sie können mit einer Goalie und fünf Feldspielerinnen teilnehmen. Die Teilnahmegebühr pro Team beläuft sich auf 120 Franken, alle Fussballer und Fussballerinnen können sich bis Ende Mai unter www.jsports.ch anmelden. Das «Grümpeli», wie es liebevoll genannt wird, soll um 9.30 Uhr mit den ersten Spielen starten, nach der Mittagspause wird die Finalrunde beginnen. Neu dieses Jahr wird am Morgen die Qualifikationsphase des Makkabi Funrun ausgetragen, sie findet auch in vielen weiteren Städten Europas im Juni statt. Bei der globalen Bewegung handelt es sich um einen 500-Meter-Hindernislauf für alle interessierten Sportler, der vor allem Spass machen und die Sport treibende jüdische Gesellschaft ansprechen möchte. Der Anlass soll neben dem sportlichen und gesellschaftlichen Aspekt auch dazu genutzt werden, Fördergelder für Jugendprojekte von Makkabi Schweiz zu generieren. Ferner wird den Teilnehmenden aber auch die Möglichkeit geboten, für eine Organisation ihrer Wahl Spendengelder zu mobilisieren. 

www.jsports.ch, http://globalfunrun.org