Spendenfreudiger Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, der Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien, hat dem Simon-Wiesentahl-Zentrum 100'000 Dollar gespendet. Das Zentrum bekämpft den Antisemitismus und die Bigotterie, was Im Anschluss an die Demonstration der Rechtsextremen in Charlottesville, Virginia von besonderer Wichtigkeit ist. Schwarzenegger gab seine Spende via Facebook bekannt. In der Post schrieb er, dass er «erschreckt» sei von der Kundgebung, die neo-Nazis, weisse Rassisten und andere rechtsextreme Aktivisten zusammengebracht habe. Die Bilder von den Nazis und weissen Rassisten, die in Charlottesville zusammen marschiert seien, hätten ihn «schockiert». Sein Herz sei gebrochen, als er sah, dass ein einheimischer Terrorist ein unschuldiges Leben genommen habe, schrieb Schwarzenegger. «Meine Botschaft an sie ist simpel: Ihr werdet nicht gewinnen. Unsere Stimmen sind lauter und stärker. Es gibt kein weisses Amerika; es gibt nur die Vereinigten Staaten von Amerika.» Nach seinen eigenen Worten arbeitet Schwarzenegger seit Jahrzehnten mit dem in Los Angeles domizilierten Wiesenthal-Zentrum zusammen. Er bewundere die Mission des Zentrums, die Toleranz durch Erziehung und Bekämpfung des Hasses in Amerika auszuweiten - «in den Strassen und online». TA