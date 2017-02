Spannungen mit Israel steigen unaufhörlich

GAZASTREIFEN

28. Februar 2017

Fünf IDF-Vergeltungsaktionen nach palästinensischen Raketen.

Am Montag Nachmittag hat die israelische Luftwaffe als Reaktion auf einen vorhergegangenen palästinensischen Raketenbeschuss fünf militärische Objekte der Hamas im Gazastreifen beschossen. Vier Personen sollen bei den israelischen Angriffen verletzt worden sein. Laut palästinensischen Berichten konzentrierten sich die ersten israelischen Vergeltungsschläge auf Hamas-Positionen westlich des Flüchtlingslagers Nusseirat im Zentrum des Gazastreifens und auf die Gegend östlich von Rafah, im Süden des Streifens. Kurz darauf liefen Berichte ein über einen Luftangriff auf eine Fabrik nördlich von Rafah. Am frühen Montag explodierte eine von Gaza aus abgefeuerte Rakete im Süden Israels in der Gegend des Regionalrats Eshkol. Es war bereits die vierte Rakete im Monat Februar. Niemand wurde dabei verletzt, und es gab auch keinen Schaden zu verzeichnen, da die Rakete in offenem Gelände niederging. Die Alarmsirenen auf der israelischen Seite wurden nicht betätigt, da die Radarsysteme darauf hinwiesen, dass die Rakete im unbewohnten Gebiet niedergehen würde. Hamas reagierte mit der üblichen Umkehr der Fakten. Angesichts der «fortgesetzten israelischen Aggression gegen die Widerstandskräfte und der vorsätzlichen Eskalation seitens Israel» werde man nicht tatenlos zusehen, warnte die fundamentalistische Organisation in Gaza. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman seinerseits betonte zwar, Israel beabsichtige nicht, eine militärische Aktion in Gaza zu lancieren, doch man werde das Raketenfeuer nicht ignorieren. «Ich schlage der Hamas vor», meinte der Minister, «Verantwortung zu übernehmen und die Lage zu beruhigen.» [JU]