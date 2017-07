Spätes Gedenken

THESSALONIKI

Gavin Rabinowitz, 21. Juli 2017

In Thessaloniki wird ein Holocaust-Gedenkmuseum geplant – die Stadt steht endlich zu ihrer Vergangenheit und schlägt ein neues Kapitel der Erinnerungskultur auf.



Als der israelische Premierminister Binyamin Netanyahu und die Kinder eines griechisch-jüdischen Holocaust-Überlebenden unlängst während Netanyahus Aufenthalt in Griechenland eine Tafel für das geplante Holocaust-Gedenkmuseum von Thessaloniki enthüllten, wurde ein neues Kapitel in der Geschichte der berühmten und fast gänzlich zerstörten jüdischen Gemeinde aufgeschlagen.

Erst jetzt, über 70 Jahre nachdem der erste Transport von Juden für den Transport Richtung Norden nach Auschwitz auf Viehwagen verladen wurde, wird eine passende Gedenkstätte Wirklichkeit. Das ist ein Zeichen dafür, dass Thessaloniki, oder Salonica, wie die Stadt genannt wurde, endlich bereit ist, zu seiner jüdischen Geschichte zu stehen und zur gros-sen Tragödie, der sie ausgesetzt war.

Neben Netanyahu nahmen an der Enthüllungszeremonie Rachel und Eliyahu teil, die beiden Kinder von Moshe Ha-Elion, einem 93-jährigen griechischen Holocaust-Überlebenden, der dieses Jahr an der Zeremonie des israelischen Holocaust-Gedenktages eine Kerze entzündete, dann aber zu krank war, um sich der Reise des israelischen Premiers anzuschliessen. «Wir gedenken des Verlustes dieser Menschen, unserer jüdischen Brüder und Schwestern, doch wir sind auch entschlossen, sicherzustellen, dass dieser Schrecken sich nie wiederholen wird», sagte Netanyahu an der Zeremonie.

«Blume des Balkans»

Die verbleibenden Mitglieder der Gemeinde, die heute weniger als 1000 Personen zählt, träumen schon seit langem von einer passenden Gedenkstätte für die einst grossartige jüdische Gemeinde von Thessaloniki, die während 450 Jahren nach der Vertreibung aus Spanien eines der wichtigsten Zentren des sephardischen Judentums war. Die als die «Blume des Balkans» bekannt gewordene Stadt war das Zentrum der Ladino-Kultur in der Region.

74 Jahre nach dem Beginn der grossen Zerstörung wird die Gedenkstätte endlich Wirklichkeit. «Juden waren seit 500 Jahren hier, und die Geschichte von Thessaloniki ist die Geschichte der Juden», sagte der langjährige Gemeindepräsident David Saltiel, der die treibende Kraft ist hinter dem Museumsprojekt und der sich unermüdlich dafür einsetzt, sicherzustellen, dass sich weder die heutige winzige Gemeinde noch das Gedenken an ihre berühmte Vergangenheit in Nichts auflösen.

Gegen Ende des letzten Jahrhunderts lebten rund 90 000 Juden in der Stadt (60 Prozent der Gesamtbevölkerung), die eine Schlüsselstelle als Handelshafen im Osmanischen Reich einnahm. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs war die Gemeinde auf 55 000 Mitglieder geschrumpft. Armut und Spannungen mit den Griechen, die seit 1912 die Kontrolle über die Stadt ausübten, sowie ein verheerender Brand, der 1917 rund 55 000 Menschen zu Obdachlosen machte, erschwerten das Los der Juden von Salonica.

Historische Verantwortung

Die Nazis betraten die Stadt im April 1941, doch erst zwei Jahre später begannen sie, die «Endlösung» für die Juden Griechenlands in die Tat umzusetzen. Am 15. März 1943 fingen die Deportationen der Juden von Thessaloniki an. Rund 4000 Menschen wurden auf Viehwagen verladen und in die Todeslager von Auschwitz-Birkenau transportiert. 18 weitere Konvois folgten. Bis August jenes Jahres waren 49 000 der 55 000 Juden deportiert worden. Weniger als 2000 überlebten. Die Deutschen zerstörten nicht nur die Bevölkerung, sondern wischten auch alle kulturellen Spuren aus. Bis heute werden die Archive der Gemeinde im Kreml gehalten. Bemühungen, sie zurückzuerhalten, sind bis jetzt erfolglos geblieben. Die wenigen Rückkehrer unternahmen nach dem Krieg alles in ihrer Macht Stehende, um die Gemeinde am Leben zu erhalten. Dazu gehörte die Errichtung einer kleinen jüdischen Schule und eines Museums. Sie fanden aber eine jetzt total griechische Stadt vor, die wenig Interesse bekundete, sich mit der Diversität oder mit den Schrecken der Vergangenheit zu befassen.

In den letzten Jahren stellten sich aber einige Veränderungen ein, die Saltiel auf die 2011 erfolgte Wahl von Yannis Boutaris zum Bürgermeister von Thessaloniki zurückführte. Der heute 75-jährige Kettenraucher hat seit seinem Amtsantritt Thessaloniki wachgerüttelt. Als eine seiner Hauptaufgaben betrachtete er die Wiederbelebung der kosmopolitischen Geschichte der Stadt, deren osmanische Vergangenheit sowohl für die Türken als auch für die Juden von Wichtigkeit war. «Das ist die Erfüllung einer historischen Verantwortung für Thessaloniki», sagte Boutaris bei der Verkündung des Museumsprojekts. «Nur so werden wir imstande sein, uns der Bedeutung dieses Verbrechens bewusster zu werden und eine Wiederholung zu verhindern.» Boutaris half mit, den Traum des Holocaust-Gedenkmuseums Wirklichkeit werden zu lassen. Er erteilte die nötigen Bewilligungen und vor allem die politische Unterstützung für das 5000 Quadratmeter umfassende, sechsstöckige Gebäude, dass hoffentlich gegen 2020 vollendet sein wird.

Stätte der Erinnerung

Das Museum wird eine Stätte der Erinnerung an die ermordeten Juden sein. Daneben werden in dem Haus auch Ausstellungen über die Kultur und die Geschichte der sephardischen Gemeinde der Stadt zu sehen sein. Auch wird das Museum die Geschichte der kleineren römisch-jüdischen Gemeinde schildern, die, wie Saltiel sagte, seit über 2000 Jahren in Griechenland ansässig ist.

Mit Boutaris Hilfe spendete die griechische Eisenbahn ein Stück Land bei dem Bahnhof, von dem aus die Juden deportiert wurden. 22 Millionen Euro wurden für die Errichtung des Hauses gespendet. Die deutsche Regierung spendete zehn Millionen und der Rest kam von der Niarchos-Stiftung, einer grossen philanthropischen Organisation in Griechenland, die Reeder Stavros Niarchos gegründet hat. 