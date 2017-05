Späte Ehre

EVA SZEPESI

Andreas Mink , 5. Mai 2017

Eva Diamant ist 13 Jahre alt, als sie von der Roten Armee am 27. Januar 1945 im Konzentrationslager Auschwitz befreit wird. Sie ist eins der 400 später als «Child Survivors» bezeichneten Kinder unter 15 Jahren, die das Grauen des Holocaust überlebt ha-ben. Heute erzählt sie Schulkindern in Deutschland über ihre Zeit in dem Vernichtungslager der Nazis. Dafür hat sie der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann am vergangenen Mittwoch mit der Ehrenplakettte der Stadt ausgezeichnet. Dies teilte diese Woche die Jewish Claims Conference mit. Nach ihrer Heirat als Eva Szepesi bekannt, erhält die in Budapest geborene Frau seit 1999 Entschädigungszahlungen aus dem Artikel-2-Fonds der Claims Conference. Aus den Fonds können Schwerstverfolgte des Holocaust Leistungen erhalten, die im KZ oder Ghetto inhaftiert waren oder im Versteck oder in der Illegalität überlebt haben. Bei der Verleihung in Frankfurt sagte Szepesi: «Diese besondere Ehrung erhalte ich, weil ich über meine Geschichte berichte, meine Geschichte, die ich lieber nicht erlebt hätte. Es ist jedoch meine Pflicht für diejenigen zu sprechen, die nicht überlebt haben». In Auschwitz war sie der sofortigen Selektion in die Gaskammern nur entgangen, weil sie angab, 16 Jahre alt zu sein. Dann wurde ihr die Häftlingsnummer A 26877 eintätowiert, die bis heute auf ihrem Unterarm sichtbar ist. Die Claims Conference erklärt zu der Auszeichnung: «Wir wissen, was es für Überlebende bedeutet, wenn sie als Zeitzeugen berichten und sich mental in die schlimmste Zeit ihres Lebens zurückversetzen. Die Zahl der Überlebenden wird immer kleiner. Gerade angesichts des weltweit wachsenden Antisemitismus kommt den Berichten der Überlebenden grösste Bedeutung zu. Wir können Eva Szepesi nicht genug danken.»