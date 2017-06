Sorgt Trump für frischen Wind?

BERN

Naomi Kunz, 23. Juni 2017

Während Donald Trump weltweit für Skandale sorgt, hofft man in Israel auf frischen Wind im Nahen Osten – optimistisch äusserte sich Emanuel Nahshon, Sprecher des israelischen Aussenministeriums, in Bern.



Auf Initiative des in Bern stationierten israelischen Botschafters Jacob Keidar besuchte Emanuel Nahshon, Sprecher des israelischen Aussenministeriums, dieser Tage die Schweiz, wo er unter anderem in der israelischen Botschaft Rede und Antwort zur Lage in Israel und zu den aktuellen politischen Veränderungen in der Region stand. Schon sehr bald bestätigte Nahshon, was den israelischen Medien bereits zu entnehmen war: Israel vertritt einen ganz anderen Standpunkt als Europa oder auch Asien, wenn es um den neuen amtierenden US-Präsidenten geht. Während Europa mehrheitlich mit scharfer Kritik auf den unkalkulierbaren Donald Trump reagiert, zeigt sich Israel sichtlich erfreut über den frischen Wind aus dem Weissen Haus. Dass Trump sich schon jetzt als Friedensbringer der Region versteht, ohne auch nur im Ansatz eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes anzusprechen, stellt Nahshon als Vertrauensbeweis dar: Gerade diese «Zurückhaltung» Trumps stehe für seine Seriosität. Einem komplexen Thema könne man nicht mit einfachen Lösungen begegnen. In Israel fühle man sich vom neuen US-Präsidenten verstanden, denn er teile das israelische Weltbild, führte

Nahshon weiter aus: «Er sieht die Welt, wie wir sie sehen.» Ausdruck von Trumps Verbundenheit mit Israel sei auch, dass er als erster amtierender amerikanischer Präsident die Klagemauer in Jerusalem besuchte. Allgemein sei Trump in Israel hoch geschätzt, da er sich dem Nahen Osten wieder zuwende, nachdem sich die USA während der Obama-Administra-tion von der Region zurückgezogen hätten.

Verhandlungen und Zweistaatenlösung

Dies gebe auch wieder Anlass zur Hoffnung auf Verhandlungen mit den Palästinensern. «Wir sind der festen Überzeugung – und das haben wir Trump gesagt: Nur mit direkten Verhandlungen kommen wir und die Palästinenser weiter», sagte der israelische Diplomat. Die palästinensischen Behörden hätten in den letzten Jahren verschiedentlich versucht, Verhandlungen durch internationale Allianzen zu ersetzen. Dies habe jedoch beiden Seiten gar nichts gebracht. Israels politisches Ziel sei klar, so Nahshon: «Wir wollen eine Zweistaatenlösung, und wir wollen Verhandlungen».

Besserer Draht zu den Saudis

Symbol der aktuellen politischen Veränderungen in der Region sei auch Trumps allererster erfolgreicher Auslandbesuch in Saudi-Arabien. Der Besuch unterlege Trumps Interesse an der Region. Dass sich Nahshon über den Besuch des US-Präsidenten bei den Saudis so erfreut zeigt, überrascht wenig, denn die Beziehungen zwischen Israel und den Golfstaaten sind momentan sehr gut. Israel habe gerade mit Saudi-Arabien, aber auch mit anderen Golfstaaten viele Berührungspunkte wie etwa das schwierige Verhältnis gegenüber Iran oder die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. «Wir sprechen hier von einer Vertiefung des Dialoges und der Anerkennung der gegenseitigen Interessen und Herausforderungen», so Nahshon. Israel stehe überdies absolut hinter den Strafmassnahmen gegenüber Katar: Katar spiele ein Doppelspiel, indem es Extremisten unterstütze und gute Beziehungen zu Iran pflege, sagt Nahshon über das Emirat.

Aussenpolitischer Paradigmenwechsel

Auch das Verhältnis mit Ägypten und Jordanien- habe sich entscheidend stabilisiert. «Verschiedene Probleme wie die fortschreitende Desertifikation, die Migration oder das Wassermanagement gehen wir nun zusammen an und wollen die Kollaboration hier weiter vertiefen.»

Nahshon spricht gar von einem Paradigmenwechsel und einer Normalisierung der Beziehungen mit den Ländern der Region: So habe sich nach langwierigen belasteten Beziehungen auch das Verhältnis zur Türkei wieder gefestigt. Sogar mit Russland, dem «alten und neuen» entscheidenden Player im Nahen Osten, sei Israel «abgestimmt». Diese Stabilisierung der Beziehungen Israels in der Region würden die Verhandlungen mit den Palästinensern unterstützen, davon scheint Nahshon überzeugt. Jedoch pflege Israel vermehrt auch neue freundschaftliche Beziehungen. So habe er letzte Woche Premierminister Benjamin Netanyahu nach Monrovia, Hauptstadt des westafrikanischen Staates Liberia, begleitet, erzählt der Sprecher des israelischen Aussenministeriums. Es sei an der Zeit, neue Brücken zu schlagen, denn gerade Afrika und Asien würden an Einfluss gewinnen und würden ein beträchtliches Wirtschaftswachstum aufweisen.

Für Israel stünden derzeit viele Zeichen auf Hoffnung, auch wenn die Situation momentan verfahren scheine. Israel sei heute – insbesondere auch wirtschaftlich – «so stark wie nie zuvor». Nicht zuletzt habe man vor den Küsten Israels, Zyperns und des Gazastreifens in den letzten Jahren immense Erdgasfunde gemacht. Vielleicht könnten auf dieser Basis noch weitere diplomatische Allianzen entstehen, sagt Nahshon.