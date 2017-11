Solidaritätsgeste von Präsident Macri für Opfer vom 31. Oktober

ARGENTINIEN

8. November 2017

Tribut für die acht Terrortoten von Manhattan.

Der argentinische Präsident Mauricio Macri zollte zusammen mit dem New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio seinen Tribut für die Opfer des Terrorangriffs vom 31. Oktober in Manhattan. Fünf der acht ermordeten Menschen stammten aus der argentinischen Stadt Rosario in der Provinz Santa Fe. Auch Miguel Lifchitz, der jüdische Gouverneur von Santa Fe, nahm an der Zermonie teil. «Wir werden uns ihrer stets als New Yorker gedenken», sagte de Blasio, die vom Amok-Lastwagenchauffeur auf einem Fahrradweg zu Tode gefahren worden sind. «Wir gesellen uns zu Präsident Macri und der ganzen argentinischen Nation in der Trauer um die fünf ermordeten argentinischen Bürger», fügte de Blasio auf spanisch hinzu. Terrorismus unterscheide weder zwischen Staaten noch Religionen, betonte der Bürgermeister von New York. Beim Todesfahrer handelt es sich um den aus Uzbekistan stammenden Saytullo Saipov, 29, der vor sieben Jahren in die USA eingewandert war. Er befindet sich in Polizeigewahrsam und scheint dem IS nahezustehen. [TA]