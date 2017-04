Solidaritätsaktion

BASEL

Valerie Wendenburg, 28. April 2017

Am Sonntag findet in Basel der Marsch des Lebens für Israel (MdL) unter dem Motto «Erinnern, Bekennen, Handeln» statt. Der MdL ist ursprünglich eine Initiative von den evangelisch-freikirchlichen TOS-Diensten aus Deutschland. Gemeinsam mit Nachkommen deutscher Wehrmachts-, Polizei- und SS-Angehöriger veranstalten sie Gedenkmärsche an Orten des Holocaust. Michel Pickmann von der Spurgruppe MdL in Basel erklärt auf Nachfrage: «Es geht hier um eine baslerische Veranstaltung. Die Initiatoren des MdL in Basel verstehen sich als Spurgruppe aus kirchlichen und freikirchlichen Kreisen. Unabhängig von der Freikirche TOS in Tübingen sind sie zu der Überzeugung gelangt, einen Marsch des Lebens für Israel zu organisieren. Es geht noch mehr darum, kirchlichen Antisemitismus zu erkennen, zu benennen und sich klar davon zu distanzieren, indem die Kirche ein klares und herzliches Bekenntnis zum Staat Israel im Sinne Herzls abgibt.» Es solle ein Zeichen für den Staat Israel und gegen den modernen Antisemitismus gesetzt werden. Dies gerade in der Stadt Basel, in der Herzl vor 120 den ersten Zionistenkongress organisiert hat. Teilnehmen wird auch Rabbiner Mosche Baumel von der Israelitischen Gemeinde Basel. Er sagt: «Ich finde den Marsch des Lebens ein sehr wichtiges Zeichen, vor allem weil es von nicht jüdischer Seite als ein Zeichen der Solidarität organisiert wird. Ich hoffe, dass viele Menschen auch aus der Gemeinde kommen werden.» Aus seiner Sicht ist die Aktion eine «neue Art», auch in der Schweiz der Schrecken der Schoah zu gedenken. Die MdL-Gruppe verantwortet den Anlass mit Unterstützung der Evangelischen Allianz Basel und der Israelwerke Schweiz. Auf diese Gruppen angesprochen sagt Rabbiner Baumel: «Die christliche Allianz unterstützt unsere Gemeinden in der Schweiz und den Staat Israel, und das finde ich sehr gut. Es wäre schön, wenn wir noch mehr solcher Freunde hätten.»

Sonntag, 30. April, 14.30 Uhr, Theaterplatz, Basel.