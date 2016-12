Sohn der getöteten Israelin entzündet Chanukkalicht

BERLIN

30. Dezember 2016

Ein bewegender Anlass von Chabad-Lubawitsch.

Or, der Sohn von Dalia Elyakim, 60, der Israelin, die letzte Woche beim Lastwagen-Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt ermordet worden ist, entzündete am Dienstag das vierte Chanukkalicht an einer riesigen Menora (Leuchter) beim nahegelegenen Brandenburger Tor. Die alljährlich stattfindende ökumenische Zeremonie war an dieser berühmten Stätte von Berlin durch die chassidische Bewegung von Chabad-Lubawitsch organisiert worden. Unter den rund 1500 Gäste des schwer bewachten Anlasses befanden sich lokale Politiker, Repräsentanten der jüdischen Gemeinde und anderer jüdischer Organisationen, sowie Yakov Hadas-Handelsman, der israelische Botschafter in Deutschland. Elyakims Eltern Dalia und Rami hatten sich am 19. Dezember, dem Tag des Anschlags, ferienhalber in Berlin aufgehalten, als der Tunesier Anis Amri mit einem entführten Lastwagen auf das Marktgelände raste. Der Islamische Staat (IS) hat die Verantwortung für das Verbrechen übernommen. Während Dalia eines der 12 tödlich verunfallten Opfer des Verbrechens war, erholt Rami sich in einem Berliner Krankenhaus von seinen schweren Verletzungen. Rabbi Yehuda Teichtal, Leiter des Chabad-Zentrums in Berlin und ein Rabbiner in der jüdischen Gemeinde der Stadt, erklärte: «Die Zermonie sollte die Botschaft in alle Welt hinaustragen, dass Deutschland ein offenes und tolerantes Land ist.» [TA]