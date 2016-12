Smotrich, Israels Zukunft?

Die Journalistin Ravit Hecht hat kürzlich ein ausgezeichnetes Porträt von Bezalel Smotrich geschrieben, dem aufsteigenden Stern der National-Religiösen Partei «Das Jüdische Haus» (Naftali Bennett). Die meisten säkularen Israeli wissen primär drei Sachen von ihm: Er sagte, er verstehe, warum seine Gattin nicht neben einer arabischen Frau gebären wolle; das Reformjudentum sei eine «verfälschte Religion», und er habe sich selber zu einem stolzen «Homophoben» erklärt. Kurz: Smotrich wird als bizarrer, rassistischer, homophober Extremist gesehen, den niemanden interessiert, ausser wegen seiner Seltsamkeit.

Ravit Hecht, die Smotrich sehr gut kennen lernte, zeichnet ein wesentlich anderes Bild: Smotrich ist nicht nur ein sehr talentierter Politiker, der sich innert sehr kurzer Zeit einen Namen in der Knesset geschaffen hat, sondern auch ein intellektuell scharfer Kopf mit bemerkenswertem säkularem Wissen. Er hat einen MA-Titel in internationalem Recht, von dem er gekonnt Gebrauch macht in seinen Argumenten für Israels Recht, die ganze Westbank zu annektieren.

In erster Linie verfügt Smotrich über eine hoch kohärente, gut definierte Weltansicht, die auf einem einzigen Ausgangspunkt basiert: Das gan-ze Land von Gross-Israel gehört den Juden auf Grund von Gottes Dekret. Kein von Menschenhand geschaffenes Gesetz kann mit Gottes Willen konkurrenzieren.

Ist dies erst einmal voll akzeptiert, so argumentiert er, wird klar, dass Israel die ganze Westbank annektieren und jede palästinensische Hoffnung auf einen Nationalstaat zunichte machen muss. Das lässt ihnen drei Alternativen: Abziehen, gegen Israel kämpfen und gnadenlos vernichtet zu werden, oder akzeptieren, unter israelischen Gesetzen zu leben. Ausgehend von anderen Interviews, die er gegeben hat, scheint mir ziemlich klar zu sein, dass er ihnen den Status eines «Ger toschav» geben würde, also eines Einwohners ohne politische oder Stimmrechte. Smotrich erscheint als weltmännisch, charmant, mit einem guten Sinn für Humor, und er hat schon wiederholt bewiesen, dass er mit den säkularen Medien gut umzugehen weiss. Doch auch wenn er es nicht ausdrücklich so sagt: Er ist ein ausgesprochener messianischer Gläubiger. In anderen Interviews hat er erklärt, dass der Dritte Tempel jederzeit Wirklichkeit werden kann, und sein Glaube daran, dass die Welt letzten Endes die jüdische Herrschaft über dem Land von Gross-Israel akzeptieren wird, basiert theologisch im Wesentlichen auf den vielen Prophezeiungen, wonach die Nichtjuden Gottes Königreich auf Erden und das jüdische Volk als das auserwählte Volk anerkennen werden, und dass Wahrheit und Weisheit aus Zion hervorgehen.

Für die meisten säkularen Israeli macht das aus ihm einen extremistischen Wahnsinnigen, und trotzdem übernimmt der religiöse Nationalismus Israels Bildungswesen und stärkt seine Position innerhalb der IDF. Diese allmähliche Übernahme zentraler israelischer Institutionen durch den religiösen Nationalismus hängt teilweise von den Talenten seiner Politiker ab, die jedes bisschen ihres Einflusses benutzen, um das Land ihrer Ideologie entsprechend zu transformieren.

Es gibt aber einen noch tiefer gehenden Grund für den Erfolg des religiösen Nationalismus: Ein immer grösserer Teil der Israeli driftet ab in eine religiöse Richtung des Ultra-Nationalismus, der Juden als überlegenes, auserwähltes Volk mit gottgegebenen Rechten porträtiert. Und der simple, von Menschenhand geschaffene Begriffe wie Menschenrechte oder Gleichheit zwischen Geschlechtern an die Wand drückt.

Die Psychologie kennt schon seit Langem eine überzeugende Erklärung für Erscheinungen wie Israels Bereitschaft, diese Weltanschauung zu übernehmen. Die kognitive Dissonanz-Theorie, eine der erfolgreichsten Paradigmen in der sozialen Psychologie, zeigt seit einem halben Jahrhundert, dass Menschen langfristig nicht im Gefühl leben können, dass das, was sie machen, schlecht ist. Wenn sie nicht damit aufhören können, was sie tun, ändern sie ihren Glauben bis zu dem Punkt, an dem sie das Gefühl bekommen, dass ihr Tun gerechtfertigt ist.

Israel ist seit fast fünfzig Jahren eine Besatzungsmacht, und zwei israelische Generationen sind gross geworden, ohne etwas anderes zu kennen. Viele Israeli versuchen schlicht, diese unangenehme Tatsache zu unterdrücken und wollen nicht länger an sie erinnert werden. Eine wachsende Zahl von Israeli aber vermeidet Schuldgefühle durch die schrittweise Annahme der national-religiösen Ideologie, die Israels Handlungen rechtfertigt.

Deshalb ist es gefährlich falsch, Personen wie Bezalel Smotrich zu ignorieren. Smotrich ist ein Ausdruck des israelische Unterbewusstseins. Sein Glauben, wonach Juden das auserwählte Volk mit mehr Rechten als andere sei, ist eine religiöse Version der weissen Vormachtstellung, die ihren hässlichen Kopf dank der Wahl Trumps erheben konnte. Und obwohl ich nicht weiss, wie die national-religiöse Mentalität zu bekämpfen ist, sollten liberal-säkulare Israeli sie sehr ernst nehmen. Es kann sich sehr wohl um Israels Zukunft handeln.

Gabriel Strenger ist klinischer Psychologe, lehrt Psychotherapie an der Hebräischen Universität in Jerusalem und ist als Thora-Lehrer regelmässig im deutschsprachigen Raum unterwegs.