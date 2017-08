Skulptur an der Biennale

VILLENEUVE

Valerie Wendenburg, 18. August 2017

In Villeneuve (VD) wurde jüngst eine zwei Meter hohe Skulptur der Künstlerin Fortunée Szpiro platziert, die dann auch an der Biennale de Montreux ausstellt wird, welche wiederum am vergangenen Wochenende eröffnet wurde. Bei genauem Betrachten der Skulptur «Béréchit (Génèse)» ist im Inneren eines Kreises der Buchstabe Aleph zu erkennen. Fortunée Szpiro selbst sagt über ihr Kunstwerk: «Die runde Form der Skulptur erinnert an das Universum in seiner Gesamtheit, den Kreislauf des Lebens. Ich wollte eine Skulptur schaffen, die Reinheit, den Anfang von allem symbolisiert.» Durch die Fokussierung der Augen auf Bereschit könne sich das Individuum über seinen Platz in der Welt und seinen Beitritt zum Universum bewusst werden. Der Marmor solle ein Gefühl von Reinheit ausstrahlen – die Skulptur solle vor allem Hoffnung und Zuversicht als Botschaft ausstrahlen. Die Biennale wurde am vergangenen Wochenende eröffnet, die Skulpturen bleiben noch bis 22. Oktober in Montreux am Ufer des Genfersees ausgestellt.



www.biennale.ch