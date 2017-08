Skandal um Geschäftspartner von Ivanka Trump

TRUMP-REGIERUNG

28. August 2017

Moshe Lax war der erste Geschäftspartner von Ivanka Trump. Nun kämpft der Erbe eines Diamanten-Handels mit juristischen Problemen.

Die Geschichte tönt höchst kompliziert, hat jedoch das Potential, den Ruf von Ivanka Trump zu belasten. Seit einem Jahrzehnt sind Moshe Lax und die Präsidententochter Partner von «Ivanka Trump Fine Jewelry», ihrem ersten Unternehmen. Der 43-jährige Erbe eines New Yorker Diamanten-Handels steht Ivanka so nahe, dass er mit seiner Frau in der Wahlnacht 2016 im Trump Tower an der Siegesfeier teilgenommen hat. Ivanka und ihr Bruder Don Jr. haben für Lax auch in Gerichtsverfahren erklärt, er sei ihr geschäftlicher Berater.

In der Nacht zum Sonntag vermeldete politico.com jedoch, dass Lax seine Vertragspflichten gegenüber Ivanka Trump gebrochen hat. Zudem laufen etliche Betrugs-Verfahren gegen ihn (Link). Laut Anwälten von Ivanka schuldet Lax ihr grössere Summen.

Lax ist ein Sohn des renommierten Diamanten-Händlers und Immobilien-Kaufmannes Chaim Lax (Link). Er hatte Ivanka 2007 wegen eines Immobilien-Geschäftes in Florida angesprochen. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft, die Ivanka 2010 in ihrem Buch «The Trump Card» als geistige Verwandtschaft von Sprösslingen reicher Elternhäuser beschrieben hat.

Lax lud Ivanka damals zu einem Treffen von Immobilien-Erben ein, an dem sie ihren späteren Mann Jared Kushner kennengelernt hat, so Politico. Aus dem Grundstücks-Deal wurde nichts, aber Lax und Ivanka kamen im Diamanten-Geschäft zusammen: Er suchte einen Vermarktungs-Kanal und sie bedurfte der Edelsteine für ihre neue Schmuck-Marke.

Bereits im Jahr 2008 verstarb Chaim Lax. Anschliessend häuften sich geschäftliche Probleme des Sohnes, der Lieferungen nicht bezahlte und Trump Lizenzgebühren über Hunderttausende von Dollar schuldig blieb. Bei den daraus entstandenen Gerichtsverfahren kam Anfang Jahr an den Tag, dass Ivanka an der Firma «Madison Avenue Diamonds» von Lax beteiligt ist. Lax steht zudem wegen angeblicher Erpressung der orthodoxen Immobilienunternehmer Joseph Brunner und Abe Mandel vor Gericht. Relevant für Ivanka Trump ist, dass die Frau von Lax an ihrer Schmuck-Firma beteiligt ist.

Zuletzt geriet Lax in Nöte, weil er die Miete für einen neuen Laden an der Fifth Avenue names «Facet of Love» angeblich nicht bezahlt hat. Deswegen wird er nun von dem Vermieter verklagt. Bei diesem handelt es sich um den ehemaligen New Yorker Gouverneur Eliot Spitzer. [AM]