«Sit Down»-Comedian Shelley Berman verstorben

Schauspieler und Komiker Shelley Berman ist gestorben.

Als «Stand Up»-Komödianten hinter Mikrofonen stehend ihre Witze erzählten, setzte Shelley Berman eigene Noten. Er wurde während der 1950er Jahre in Clubs oder an den jüdischen Resorts der Catskills-Berge nördlich von New York City als «Sit Down»-Komiker bekannt. Berman sass und wand seine schlanke Figur auf einem Barhocker und meist hielt er dabei neben einer Zigarette einen Telefonhörer. Von abstrusen Missverständnissen in Folter-Qualen verwandelte Gespräche mit imaginären Partnern wie einem Büroleiter (Link) wurden zu seinem Markenzeichen.

Der Comedian, Schauspieler, Lehrer und Autor wurde 1925 in Chicago als Sheldon Leonard Berman geboren und nahm dort nach dem Militärdienst in der Navy 1947 Schauspielunterricht. Während Lehrjahren in Florida, Los Angeles und New York schrieb Berman Sketche, fuhr Taxi und hielt sich und seine Frau Sarah mit Jobs jeder Art über Wasser. Erst die Rückkehr nach Chicago 1956 brachte kleinere Erfolge als Comedian.

Sein eher intellektueller und verschrobener Stil konnte sich jedoch erst nach einem weiteren Umzug an den Hudson durchsetzen. Bermans Akt baute nicht auf flotte «One Liner», sonder ausgeklügelte, längere Witze und Sketche. Dafür erwiesen sich Langspiel-Platten und TV-Auftritte an den grossen, in New York produzierten Shows von Ed Sullivan oder Jack Paar als optimale Medien (Link).

Ab Mitte der 1960er Jahre wandte sich Berman wieder dem Schauspielfach zu und trat in Theatern, aber im TV und Kinofilmen auch in ernsteren Rolle auf. Daneben unterrichtete er über Jahrzehnte an der University of Southern California das Comedy-Schreiben.

Ab 2002 konnte Berman ein grandioses Comeback als Vater von Larry David in der phänomenalen TV-Serie «Curb Your Enthusiasm» feiern. Berman lieferte unvergessliche Momente. Dazu gehört eine Szene, in welcher er einen völlig entgeisterten David über den Tod seiner Mutter informiert (Link).

Am Freitag ist Berman in seinem Haus in den Bergen nordöstlich von Los Angeles den Folgen eines Alzheimer-Leidens erlegen. Er hinterlässt seine Frau Sarah und zwei adoptierte Kinder. [AM]