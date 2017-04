«Sind wir in Russland oder in der Türkei?»

TEL AVIV

3. April 2017

Hunderte von Menschen, vorwiegend Medienschaffende, protestierten gegen Netanyahu.

Mehrere 100 Personen, vorwiegend Journalisten, haben am Samstagabend in Tel Aviv gegen den Beschluss von Premierminister Netanyahu demonstriert, die Nachrichtendivision des neuen israelisch-staatlichen Rundfunks zu schliessen. Das sei, wie sie erklärten, im Rahmen des Vesuchs geschehen, politischen Einfluss auf die israelische Presse auszuüben. Die Demonstranten protestierten auf Plakaten gegen Netanyahu und dessen Finanzminister Moshe Kahlon, die sich letzte Woche auf ein Abkommen geeinigt hatten, das die Inbetriebnahme der neuen Rundfunkgesellschaft ohne die Nachrichtendivision vorsieht. «Wir sind zu Russland und der Türkei geworden», klagte Gil Omer, der Vorsitzende der neuen öffentlichen Rundfunkgesellschaft. Der Premier habe beschlossen, die Programm-Präsentatoren, Redaktoren und Reporter selber zu ernennen. In einem TV-Interview dementierte Omer auch den Vorwurf, seine Gesellschaft habe eine politische Tendenz. «Wir sind Professionelle», meinte er und betonte, bisher noch nie eine politische Ansicht geäussert oder an einer Kundgebung teilgenommen zu haben. [TA]