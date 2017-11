Sicherheitsmanko im Nahen Osten

ZÜRICH

Shai Holer, 24. November 2017

Mit einer Veranstaltung zur Sicherheitslage Israels gastierte der New Israel Fonds Schweiz in der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich.

Die Zusammensetzung der Referenten schien vom New Israel Fonds Schweiz (NIF) mit Kalkül vorgenommen worden zu sein, darauf bedacht, verschiedene Perspektiven abzudecken. So waren neben dem israelischen Brigadegeneral Gadi Zohar, der Historikerin Merav Mack und dem bedeutenden Militärhistoriker Yagil Levy auch Laurent Goetschel, Direktor von swisspeace, anwesend. Mit kurzen Vorträgen und anschliessender Diskussion wurden Ansichten und Erkenntnisse zur gegenwärtigen Sicherheitslage Israels und zu der Problematik der zunehmenden Anzahl an Religiösen unter den Armeeangehörigen ausgetauscht.



Religiöse Engstirnigkeit

Nach einer 30-jährigen Karriere bei den Israel Defense Forces wird sich Gadi Zohar ein umfassendes Bild zu Sicherheitsrisiken und -lücken für die israelische Bevölkerung machen können. Obschon seine Liste von potenziellen Bedrohungen und gegenwärtigen globalen Herausforderungen gross war, verdeutlichte er seine Haltung, Israel könne mit den Bedrohungen umgehen, und fügte hinzu, dass die Beziehungen Israels zu anderen Staaten eng seien, so zum Beispiel zu Russland. Dennoch verwies er auf akute Bedrohungen seitens der Hamas und Hizbollah. Merav Mack, Dozentin an der Hebräischen Universität von Jerusalem, griff das Thema von einer ganz anderen Seite auf. Sie wies auf die Gebetsverbote hin, die sowohl für Juden und Muslime als auch für Christen eine zusätzliche Erschwerung für ihren religiösen Alltag bergen. Während ihrer Dienstzeit bei der Armee hätte sie die Soldaten an die heiligen Stätten der drei Religionen begleitet und über deren Bedeutung informiert. Heute sei es ein grosses Problem, dass immer mehr Armeeangehörige – vom Soldat bis zum Offizier – eine religiöse Vorgeschichte mit sich bringen, die keine Akzeptanz erlaubt.



Fehlendes Rechtsbewusstsein

Als Laurent Goetschel, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Basel, das Podium betrat, wirkte er bei seiner Wortwahl sehr vorsichtig. Er sei kein Experte, was Israel anbelange, meinte er und versuchte, Parallelen zu anderen Staaten zu konstruieren. Mit der jetzigen Regierung hätte man es umso schwerer, da diese bewusst die Arbeit von Nichtregierungstreuen und NGOs behindere. Ein solches Klima führe dazu, dass Palästinenser in grosser Zahl auswandern würden. Dass die Religiosität unter Armeeangehörigen zu einem zunehmenden Problem wird, war auch Yagil Levy, Professor an der Offenen Universität von Israel, bekannt, und er kritisierte dabei auch, mit Verweis auf den Sasson-Report, ein mangelndes Rechtsbewusstsein der Soldaten. Als die Veranstaltung zur Diskussionsrunde gelangte, wogen die Differenzen und die Übereinstimmungen zwischen den Referenten gleich schwer. Goetschel äusserte, dass ein Ende der Unterstützung für die am Konflikt beteiligten Parteien durch den Rest der Welt durchaus ein positives Resultat zur Folge haben könne, wobei ihm Zohar widersprach, der durch den gescheiterten Osloer Friedensprozess Hilfe von Aussen als notwendig sieht. Hingegen herrschte Einigkeit darin, dass eine Lösung des Konflikts mitunter durch die gegenwärtige israelische Regierung gehemmt würde.