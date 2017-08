Sicherheitskräfte zerstören Terroristen-Häuser

JERUSALEM

17. August 2017

Auch das Heim des Dreifach-Mörders von Halamish betroffen.

Ziemlich rasch entschlossen sich die israelischen Sicherheitskräfte, die Praxis den Zerstörungsbeschlüssen von Terroristen-Häusern folgen zu lassen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten die Israeli in der Westbank das Haus von Omar al-Abed, 20, dem Erdboden gleich, der vor drei Wochen in der Westbanksiedlung Halamish drei Mitglieder der Familie Salomon mit Messerstichen ermordet hatte. Der militärische Staatsanwalt erklärte am Dienstag, möglicherweise würde gegen fünf Verwandte von Omar al-Abed Klage erhoben, da sie zum Voraus von den Mordplänen des Terroristen gewusst, aber nichts getan hätten, um das Verbrechen zu verhindern. Unter den potentiellen Angeklagten befinden sich die Eltern des Terroristen. Letzte Woche zerstörte der Staat die Häuser der Terroristen, die vor zwei Monaten in verschiedenen Zwischenfällen am Jerusalemer Damaskustor die Grenzpolizistin Hadas Malka, 23, und den IDF-Soldaten Elichai Taharlev, 20, ermordet hatten. TA