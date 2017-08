Sicherheitskabinett berät erstmals syrischen Waffenstillstand

JERUSALEM

1. August 2017

Das russisch-amerikanische Konzept erfüllt Jerusalem mit Sorgen.



Wie jetzt bekannt wurde, beriet das israelische Sicherheitskabinett am Sonntag während vier Stunden den mit amerikanischer und russischer Hilfe erzielten Waffenstillstand in Süd-Syrien. Aus dem Kreise der Teilnehmer verlautete, dass die beiden Grossmächte noch nicht alle Details des Abkommens fixiert hätten, und dass Israel in ständigem Kontakt mit Washington und Moskau stehe, um zu gewährleisten, dass das Abkommen die israelischen Sicherheitsinteressen nicht gefährden würde. Die Teilnehmer der Sitzung, zu denen unter anderem Generalstabschef Gadi Eisenkot und Yossi Cohen, Chef des Mossad-Geheimdienstes gehörten, diskutierten nebst anderen Themen die so genannten De-Eskalationszonen, die im Rahmen des Waffenstillstands entlang den Grenzen Syriens mit Israel und Jordanien errichtet werden sollen. Der zentrale, bisher noch nicht gelöste Punkt des Abkommens betrifft laut «Haaretz» die Frage nach dem Garanten der Vereinbarungen in den Zonen, der Überwachung des Waffenstillstands, und wer sicherstellen wird, dass weder iranische Kräfte, noch solche der Hizbollah oder anderer Schiiten-Milizen in die Waffenstillstandszonen einsickern werden. Die Sitzung befasste sich auch mit der Frage der Identität der Überwacher der De-Eskalationszonen an den Grenzen. Anlässlich einer Besichtigung am Hermonberg wenige Tage vor der Kabinettssitzung meinte Premier Netanyahu, die Realität in der Region würde sich rasch änden. Der IS befinde sich in einem Rückzug, und Iran versuche, das entstehende Vakuum auszufüllen. «Zusammen mit der Hizbollah schafft Iran einen nördlichen Bogen, unterstützt von Präzisionswaffen», warnte ein sichtlich besorgter israelischer Regierungschef. Die Meinungsunterschiede zwischen Jerusalem einerseits und den beiden Grossmächten andererseits in der Syrien-Frage treten nach israelischer Betrachtungsweise immer klarer zum Ausdruck. [JU]