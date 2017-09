Shmuel und Steven

Die Regisseurin der Dokumentation «Spielberg», Susan Lacy, zusammen mit Steven Spielberg Ende September in den Paramount-Studios in Hollywood.

Ist Steven Spielberg ein populärer Unterhalter oder ein Künstler? Dem 70-Jährigen ist es in einer langen Karriere häufig wie dem grossen Regisseur Alfred Hitchcock ergangen, einem seiner Vorbilder: Kritiker betonen den kommerziellen Erfolg Spielbergs und blenden damit seine künstlerischen Leistungen aus. Finanziell gesehen, hat Spielberg den Höhepunkt seiner Laufbahn in den 1970er- und 1980er-Jahren mit Rekord-Hits wie «Der Weisse Hai», «E. T.» und dem ersten «Indiana Jones»-Film erreicht. Anschliessend gelang ihm der Wechsel zu ernsthafteren Stoffen mit «The Color Purple» und «Schindler’s List». Damit gewann Spielberg kritisches Lob und Preise, ohne an den Kino-Kassen Verluste einzufahren. Aber die Frage «Unterhalter oder Künstler?» bleibt weiter offen. Nun versucht die Regisseurin Susan Lacy in der Dokumentation «Spielberg» eine Antwort, die am 7. Oktober auf dem amerikanischen Bezahlsender HBO zu sehen sein wird. Im Vorfeld zur Uraufführung des 150-Minuten-Films stand Lacy Rede und Antwort.

Kulturelle und persönliche Einflüsse

Spielberg meidet gemeinhin persönliche Interviews. Aber er gab Lacy ausführlich Antwort. Die Regisseurin hat zudem Verwandte, Freunde, Kollegen und prominente Darsteller in Spielberg-Filmen befragt. Dabei wirkt der Regisseur selbst bescheiden und offen bei der Schilderung von Kindheit, Judentum und dem Bangen, das ihn bei Dreharbeiten immer noch zu Beginn jeder neuen Aufnahme überkommt. Diesen Eindruck bestätigt Dustin Hoffman, der 1991 bei «Hook» mitgespielt hat: «Persönlich wirkt Steven wie ein Typ, der für den berühmten Steven Spielberg arbeitet.» Auch andere, prominente Schauspieler wie Drew Barrymore («E. T.»), Leonardo DiCaprio («Catch Me If You Can») und Oprah Winfrey («The Color Purple») sind zwar des Lobes voll für Spielberg, geben aber dennoch differenziert Auskunft über die Arbeit mit ihm. Dies ist der Beharrlichkeit von Lacy zu danken. Im tachles-Interview erzählt sie: «Bei den Gesprächen habe ich nach zehn Minuten immer wieder gehört: ‹Oh, Sie machen eine seriöse Dokumentation!›». So kommt «Spielberg» als freundliche, aber dennoch gehaltvoller Streifen über die kulturellen und persönlichen Einflüsse in Spielbergs Werk daher.

Dabei tritt auch eine Riege grauhaariger Regie-Veteranen auf. Martin Scorsese, Brian de Palma und George Lucas waren einst junge Wilde, die Hollywood aufmischen wollten. Heute sind sie Säulen der Filmindustrie und stimmen hier Lobeslieder auf ihren Weggefährten Spielberg an. Aber auch ihre Anekdoten haben einen eigenen Charme. Unterlegt mit zeitgenössischen Aufnahmen, bringen sie die Epoche von Schlaghosen, Piloten-Brillen und bärtigen Gesichtern zurück. Zuschauer gewinnen frische Einblicke etwa in die Entstehung von «Star Wars» Mitte der 1970er-Jahre: Die Idee für den legendären Prolog stammt von DePalma. Der hatte Lucas in einem chinesischen Restaurant von der Notwendigkeit überzeugt, den Handlungsrahmen klarer zu umreissen.

Allerdings rückt Lacy die Leistungen Spielbergs als Regisseur in den Mittelpunkt. Dabei blendet sie späte Werke wie «The Terminal» oder «Die Abenteuer von Tim und Struppi» aus. Wer Spielbergs Wirken als Produzent der «Transformers»-Serie und ähnlicher Filme kennenlernen will, wird ebenfalls enttäuscht werden. Dafür arbeitet Lacy die vielschichtigen Beziehungen zwischen Spielbergs Herkunft und zentralen Themen seiner wichtigsten Filme heraus: «Ich wollte mich auf seine Arbeit als Regisseur konzentrieren – und nicht auf den Produzenten, Unternehmer oder Entdecker von Talenten. Das hätte eine zehnteilige Serie erfordert.»

Bedrohung und Verfolgung

Das Publikum kennt diese grundlegenden Themen aus vielen Filmen Spielbergs: eine existenzielle Trennung, der schliesslich eine kathartische Wiedervereinigung folgt, sowie die Auseinandersetzung mit brutalen Unterdrückern oder Verfolgern. Beide Themen wurzeln in Spielbergs Jugend, die er in den damals neuen Vororten von Phoenix, Arizona und dann südlich von San Francisco erlebt hat. Interviews mit seinen drei Schwestern zeigen Steven als schüchternen Jungen mit einer reichen Fantasie, der deshalb ständig von Mitschülern gehänselt und gequält wurde. Gleichzeitig hatte er aber zu Hause keine Hemmungen, seine Schwestern auf einfallsreich-dramatische Weise zu malträtieren. Das Motiv der Bedrohung und Verfolgung fand in purer Form bereits in «Duell» von 1971 Ausdruck, ein zunächst für das Fernsehen gedrehter Film, der dann in Kinos gezeigt wurde. Hier jagt ein Tanklaster-Fahrer ohne erkennbaren Grund einen verängstigten Automobilisten.

Spielbergs Verwandte bringen zudem neue Details über die Scheidung der Eltern Arnold und Leah zutage. Über den Regisseur war häufig zu lesen, dass er ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte. Dass dieser die Verantwortung für die Trennung übernahm, die eigentlich von der Mutter ausging, war bis anhin kaum bekannt. Arnold wollte Leah schützen, obwohl sie ihn mit seinem besten Freund betrogen hatte. Aber Spielberg wollte das Idealbild einer Familie der Eisenhower-Ära aufrechterhalten und mochte den Vater nicht als schwächeren Teil der elterlichen Beziehung sehen. Aus dieser Sehnsucht nach traditioneller Stabilität heraus erklärt Lacy auch die Vorliebe Spielbergs für den populären Illustrator Norman Rockwell (1894–1978). Dieser hat auf Hunderten von Magazin-Titeln ein idealisiertes Bild von Amerika als Gemeinschaft tüchtiger und integrer Bürger geschaffen. Lacy hat Spielberg denn auch vor einigen Jahren während der Recherchen zu einer Rockwell-Biografie kennengelernt.

Die jüdische Herkunft

Neben der Kindheit und den wichtigsten Werken Spielbergs stellt die Untersuchung seiner jüdischen Herkunft die dritte Säule der Dokumentation dar. Kurz gesagt: Spielberg hatte dazu lange ein schwieriges Verhältnis. Im Film erinnert er sich in anrührenden Details an die tiefe Verlegenheit, die ihn bei Besuchen des aus Russland eingewanderten Vaters seiner Mutter überkam. Philip Posner sprach jiddisch, wollte mit seinem Vornamen Fievel angesprochen werden und rief an der Haustür der Spielbergs in Arizona laut nach «Shmuel, Shmuel!», wenn er seinen Enkel auf der Stras-se beim Spiel mit anderen Kindern sah. Derlei Erfahrungen sind in Spielbergs Generation natürlich unzähligen jungen Juden widerfahren. Aber für den orthodox erzogenen Spielberg passte der fremd wirkende Grossvater nicht in die Vorortsidylle, nach der sich der Junge so sehnte. Als der Teenager Spielberg dann mit dem Vater Arnold in Konflikte geriet, litt darunter auch seine Beziehung zum Judentum.

Eine Wende brachte erst die Beziehung Spielbergs zu Kate Capshaw. Die erste Begegnung mit der Schauspielerin im Jahr 1984 sei wie «ein Glockenschlag» gewesen, offenbart Spielberg in der Dokumentation. Sie wurde nach der Scheidung von Amy Irving die zweite Frau Spielbergs. Die Konversion Capshaws zum Judentum habe ihn zu seiner Religion zurückgeführt, so der Regisseur. Der Film macht die dramatische Auswirkung dieses Sinneswandels auf Spielbergs Schaffen deutlich: Die Ehe habe ihm die Bedeutung von Authentizität verdeutlicht und ihn an einen Punkt gebracht, wo «Wahrheit das Märchenerzählen verdrängt hat». Spielberg und Capshaw haben 1991 geheiratet. Zwei Jahre später hatte «Schindler’s List» Premiere. 1997 folgte «Amistad» und 1998 das Kriegs-Epos «Saving Private Ryan». Der Richtungswandel war nicht nur ein künstlerischer Erfolg: Spielberg wurde für «Schindler’s List» und «Saving Private Ryan» mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet. Auch «Amistad» fand bei der Kritik Zuspruch und erzielte solide Kino-Umsätze.

«Saving Private Ryan» war jedoch der Spitzenreiter an den Kassen des Jahres 1998. Damit kehren wir zu der Eingangsfrage zurück: Ist Spielberg ein populärer Unterhalter oder ein Künstler? Kritiker werden die Diskussion darüber endlos weiterführen. Aber «Spielberg» plädiert in überzeugender Weise, dass er mit Recht als Künstler und Entertainer betrachtet werden sollte. Diese Einsicht äussert auch Susan Lacy: «Für mich ist Spielberg durch und durch ein Künstler. Dazu hat er auch einen wirklich starken, kommerziellen Instinkt. Beides kann in einer Person zusammen existieren. Und das gilt nicht nur für Steven Spielberg».